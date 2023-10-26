Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu

Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bırakırken, gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Küresel ekonominin yavaşladığı belirtilen açıklamada, politika faizlerindeki artışlar ile küresel tahvil getirilerindeki son dönemdeki yükselişin, talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle büyümenin daha da yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre, Kanada Merkez Bankası'nın tercih ettiği çekirdek enflasyon ölçümlerinin çok az düşüş eğilimi gösterdiği vurgulanarak, enflasyonunun gelecek yılın ortasına kadar ortalama yüzde 3,5 civarında olmasının ve ardından 2025'te kademeli olarak yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Para politikasının harcamaları yumuşattığı ve fiyat baskılarını hafiflettiğine dair daha net işaretler görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak Yönetim Konseyi, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin yavaş olmasından ve enflasyon risklerinin artmasından endişe duymaktadır ve gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır" ifadesi kullanıldı.