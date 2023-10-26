Son Dakika

Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu

EKONOMİ 26.10.2023, 13:09
Kanada, faizi 22 yılın zirvesinde tuttu

Kanada Merkez Bankası, politika faizini, beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bırakırken, gerektiğinde daha fazla faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Küresel ekonominin yavaşladığı belirtilen açıklamada, politika faizlerindeki artışlar ile küresel tahvil getirilerindeki son dönemdeki yükselişin, talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle büyümenin daha da yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre, Kanada Merkez Bankası'nın tercih ettiği çekirdek enflasyon ölçümlerinin çok az düşüş eğilimi gösterdiği vurgulanarak, enflasyonunun gelecek yılın ortasına kadar ortalama yüzde 3,5 civarında olmasının ve ardından 2025'te kademeli olarak yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Para politikasının harcamaları yumuşattığı ve fiyat baskılarını hafiflettiğine dair daha net işaretler görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak Yönetim Konseyi, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin yavaş olmasından ve enflasyon risklerinin artmasından endişe duymaktadır ve gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır" ifadesi kullanıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 9 23
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3