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Kamil Akçadırcı Kayseri OSB’ye danışman oldu
EKONOMİ 23.05.2023, 08:45
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kadrosuna önemli bir isim dâhil oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Kamil Akçadırcı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı.
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde danışman olarak görev yapacak olan Kamil Akçadırcı, Kayseri’de uzun yıllar sanayi ve ticaret hayatının kamu idaresinde görev yaptı. 22 Mayıs 2023 itibariyle göreve başlayan Akçadırcı, bundan sonraki çalışma hayatında kamuda kazandığı tecrübelerini Kayseri OSB’de sanayicilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak aktarmaya devam edecek.
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