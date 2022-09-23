Kamerunlu esnaf, tedariğini Türkiye'den yapacak

Pandemiyle birlikte değişen ekonomik teamüller kıtaları birbirine daha da yaklaştırdı. Tüm Dünya’nın gözünü diktiği Afrika kıtasında dengeler değişiyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeniden kurulan oyunda rol sahibi olmak isteyen Türkiye, hem resmi hem de özel girişimlerle Afrikalı iş insanlarını / esnafı Türkiye pazarına çekmek için elinden geleni yapıyor.

HBS Organizasyon tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kıtalararası İşbirliği Zirvesi de bu girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yenikapı Etkinlik Alanındaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

‘Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu’'nda Mali Müşavir-Yazar Sadettin Turhan'ın sunuşundan sonra Sanayici-İş İnsanı Zorman Bayramoğlu, Ankaralı Sanayici ve İş İnsanı Oktay Mermer ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Fahri Danışmanı Tarkan Deniz, Kıtalararası İşbirliği Zirvesi’nin önemine ve Afrika pazarındaki fırsatlara dair birer konuşma yapacak.

Protokol katılımın yanı sıra iş dünyasından da pek çok ismin, Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu etkinliğine iştirak etmesi beklenirken, organizasyonun onur konuğu ise Kamerun Batı Bölge (Bamena) Kralı Majesteleri Alexandre Joukwe Nietcho ve ailesi olacak.

2023 SONUNA KADAR 15 AFRİKA ÜLKESİ İLE TİCARİ PLATFORMLAR KURULACAK

HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, Afrikalı dostlarından gelen talepleri kurumsal bir kisveye büründürerek sektörel alım heyetleriyle Türk iş insanlarını / firmalarını bir araya getirmeyi kendisine ödev edindiklerini belirterek, "Organizasyona katılım şartlarına bakıldığında neredeyse sembolik rakamların olduğunu görüyoruz. Ben burada, ülkeme ne kadar daha fazla para girer onun derdini taşıyorum. Belki organizasyon olarak bir kazanç elde etmiyoruz ama heyetler ve ikili iş görüşmeleri neticesinde oluşacak iş potansiyeli sebebiyle ülkeme katma değer sağlayabileceksem bu bana yeter" dedi.