KalDer Kayseri’ye ilk kadın başkan

KalDer’in Kayseri Şubesinin 3. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısını 8 Şubat'ta Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonu’nda üyeleriyle bir araya gelerek başarıyla gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Genel Kurul, KalDer’in şeffaf, katılımcı ve demokratik yapısını yinelemiş, üyelerin aktif katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon oldu. Toplantıda, yeni dönem için yönetim kurulu üyeleri seçildi ve KalDer Kayseri Şubesi’nin gelecekteki hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erkut İnşaat Genel Müdürü Erkut Korkmaz’dan bayrağı devralan KalDer Kayseri’nin ilk kadın başkanı Mukatech Elektronik San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kantarcı Kayaoğlu yeni dönem KalDer Kayseri Şubesi Başkanı olarak toplantıya katılan tüm üyelere teşekkürlerini ileterek, şubelerinin kalite odaklı çalışmalarına katkı sağlamak adına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı memnuniyetini ifade etti.