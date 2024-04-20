KalDer Kayseri'den gelecek paneli

KalDer (Kalite Derneği), Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonunda düzenlenen "İşimiz İnsan’’ ana teması çerçevesinde ‘’Geçmişten Geleceğe İnsan Kaynakları" konulu panel büyük ilgi gördü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İnsan kaynakları alanında iş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, insan kaynaklarının tarihsel gelişimi, sektördeki yenilikler ve gelecek projeksiyonları konuşuldu.

Panelde, iş dünyasının insan kaynakları stratejileri ve uygulamaları ele alındı. Katılımcılar, insan odaklı yaklaşımların iş verimliliği ve başarıya olan etkilerini değerlendirdi. Geleceğin iş dünyasında insan kaynakları alanındaki değişim ve dönüşümler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Kayseri, Türkiye'nin sanayileşme ve gelişme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, KalDer Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen panel, bölgenin insan kaynakları alanındaki vizyonunu ve potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.