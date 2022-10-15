KalDer Kayseri, 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne hazır!

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi 19 Ekim Çarşamba günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda “Geleceğe Açılan Kapı” mottosuyla düzenlenecek olan 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi için çalışmalarını tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KalDer Kayseri tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan ve Defne Sarısoy’un sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, günümüzün en önemli konularından olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusu konuşulacak.

Yapay Zeka, Siber Gelecek, Yeteneğin Sürdürülebilirliği, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek Adımları, Gelecek Güzel Gelecek başlıklı oturumları, her biri alanında uzman konuşmacılar aktaracak.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın özel oturumunun da olduğu etkinlikte kayıt için son günler. 5 Farklı oturumda gerçekleşecek olan etkinlikte dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin farklı alanlardaki boyutlarına değinilerek katılımcılara bu yeni dünyanın tam içinden bilgiler aktarılacak.

19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başlayacak olan etkinlikte sırasıyla, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz, Türkiye Kalite Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Ertekin, NextGen CEO & Silikon Vadisi Program Yapımcısı Dinçer Karaca, Havelsan Strateji Grup Lideri Erol Yücel, CyberThink Yönetim Kurulu Başkanı, Mahir Yüksel, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, KalDer Kayseri İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkun, Erciyes Anadolu Holding, İK’dan Sorumlu CEO Yardımcısı Murat Aksu, Eğitimci Yazar Mehmet Aldanmaz, NMS Consulting Genel Müdür- Partner & IQ Money Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ferkan Çelik, Biolive Kurucu Ortak, CEO Duygu Yılmaz ve Oyuncu Müfit Can Saçıntı yer alacak.