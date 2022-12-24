Son Dakika

KalDer Bursa'da mezuniyet zamanı

EKONOMİ 24.12.2022, 09:00
KalDer Bursa'da mezuniyet zamanı

KalDer Bursa tarafından 2006’da yılında başlatılarak, her yıl düzenlenen Sertifika Programı’nın 17. dönem dersleri sona erdi.BURSA (İGFA) - Programa katılan 17. dönem öğrencileri, KalDer Evi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Program; öğrencileri Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğiterek iş yaşamına donanımlı bir şekilde başlamalarını hedefliyor. 19 farklı Toplam Kalite Yönetimi konusunun işlendiği programda dersler, iş dünyasının tecrübeli isimleri olan 17 eğitmen tarafından verildi. 6 hafta sürdü. 2 konuk konuşmacı yer aldı. Bu konuda Türkiye’de ilk olan programdan bugüne dek toplamda 580 öğrenci mezun oldu. Bu yıl, 35 öğrenci programa katıldı.

 Sınav sonrası belgelerini almaya hak kazanan öğrenciler için düzenlenen törende programın birincileri Albert Selishta ve Enes Öztaş oldu.   

Sertifika töreninde konuşan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi “KalDer olarak yürüttüğümüz projelerin sürdürülebilir olmasını ve iş yaşamına etkide bulunmasını önemsiyoruz. 2006’da ilki gerçekleşen programımız, aralıksız her yıl ilgi ile devam ediyor. Bu programı yapmaktaki amacımız; gençlerimizi iş hayatının başlangıcında kalite kavramları ile tanıştırmak, uzman isimlerin bilgileri ile donatmak, çalışacakları kurumlarda Toplam Kalite bilinç ve kültürünün en etkin şekilde yayılımının bir parçası olmalarını sağlamak.

Programımızı tamamlayan öğrencilerimiz iş ortamlarına dahil olduklarında, kendilerine ne kadar önemli katkı sağladıklarını daha iyi anlıyorlar. Program firmalarımıza nitelikli, Toplam Kalite alanında temel eğitimleri almış çalışanları istihdam etme olanağı sunuyor. Sertifikalarını alan öğrencilerimizi kutluyor, iş yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

Törende öğrencilere sertifikaları takdim edildi, eğitimleri gönüllü olarak veren eğitmenlere de katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Tören sonunda öğrenciler, eğitmenler ve KalDer yöneticileri fotoğraf karesinde bir araya geldi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Adana Demirspor 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 13 15
14. Kasımpaşa 13 15
15. Hatayspor 13 14
16. Karagümrük 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4