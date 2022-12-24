KalDer Bursa'da mezuniyet zamanı

KalDer Bursa tarafından 2006’da yılında başlatılarak, her yıl düzenlenen Sertifika Programı’nın 17. dönem dersleri sona erdi.BURSA (İGFA) - Programa katılan 17. dönem öğrencileri, KalDer Evi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Program; öğrencileri Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğiterek iş yaşamına donanımlı bir şekilde başlamalarını hedefliyor. 19 farklı Toplam Kalite Yönetimi konusunun işlendiği programda dersler, iş dünyasının tecrübeli isimleri olan 17 eğitmen tarafından verildi. 6 hafta sürdü. 2 konuk konuşmacı yer aldı. Bu konuda Türkiye’de ilk olan programdan bugüne dek toplamda 580 öğrenci mezun oldu. Bu yıl, 35 öğrenci programa katıldı.

Sınav sonrası belgelerini almaya hak kazanan öğrenciler için düzenlenen törende programın birincileri Albert Selishta ve Enes Öztaş oldu.

Sertifika töreninde konuşan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi “KalDer olarak yürüttüğümüz projelerin sürdürülebilir olmasını ve iş yaşamına etkide bulunmasını önemsiyoruz. 2006’da ilki gerçekleşen programımız, aralıksız her yıl ilgi ile devam ediyor. Bu programı yapmaktaki amacımız; gençlerimizi iş hayatının başlangıcında kalite kavramları ile tanıştırmak, uzman isimlerin bilgileri ile donatmak, çalışacakları kurumlarda Toplam Kalite bilinç ve kültürünün en etkin şekilde yayılımının bir parçası olmalarını sağlamak.

Programımızı tamamlayan öğrencilerimiz iş ortamlarına dahil olduklarında, kendilerine ne kadar önemli katkı sağladıklarını daha iyi anlıyorlar. Program firmalarımıza nitelikli, Toplam Kalite alanında temel eğitimleri almış çalışanları istihdam etme olanağı sunuyor. Sertifikalarını alan öğrencilerimizi kutluyor, iş yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

Törende öğrencilere sertifikaları takdim edildi, eğitimleri gönüllü olarak veren eğitmenlere de katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Tören sonunda öğrenciler, eğitmenler ve KalDer yöneticileri fotoğraf karesinde bir araya geldi.