Kahve zirvesinde istihdam mesaisi

Bu yıl ‘Yeni trendler, yeni konseptler’ teması ile düzenlenen Kahve Zirvesi 2023, kahve kültürünün son durumu ve gelecek dönemini konuşmak üzere sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdiİSTANBUL (İGFA) * Kahve kültüründeki son trendlerin ele alındığı zirveye konuşmacı olarak katılan Türkiye’de üçüncü nesil kahvecilik akımının öncülerinden Arabica Coffee House’un CEO’su Av. Sertaç Yalçın, kahve üretimindeki yüksek kalite standartlarını ve “Fark Yarat Öncü Ol” sloganlarına uygun girişimler yapmaya devam ettiklerini vurguladı…

“HALKA ARZ HAZIRLIĞI YAPAN BİR ŞİRKETİZ”

Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, baristalığın prestijli bir meslek haline gelmesi ve bundan tüm sektörün de faydalanması için gerekli tüm çalışmalara ve eğitimlere devam ettiklerini, bunun yanı sıra kamu otoriteleriyle iş birliklerine devam ederek nitelikli istihdam eğitimlerine ve baristalığın meslek liselerinde ders olarak okutulması çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; “2014 yılında kurulan, kahve sektöründe “En İyi ve Güçlü Türk Markası” olma hedefinde ilerleyen ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House olarak bu çerçevede çalışmalar yapmak, sektöre ve topluma katma değer sağlamak, sürdürülebilir ekonomi ve ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak bizim için ayrıca önem arz ediyor. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer devlet kurumları ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde baristalığın prestijli bir meslek haline gelmesi ve nitelikli iş istihdam sağlanması ile ilgili çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.