Kahve ile fındığı birleştirdi, fındık kreması üretti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle kurulan DAVET Girişimcilik Merkezi, girişimci gençleri işletme sahibi yapıyor. Bu kapsamda kendi işletmesini kuran Gıda Yüksek Mühendisi Ahmet Alp Karamanoğlu, kahveli fındık kreması başta olmak üzere fındıktan katma değerli ürünler üretiyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun kabuğunu kırması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vatandaşlara yaptığı çağrının bir ifadesi olan ve “Deneyim, Araştırma, Verimlilik, Eğitim ve Ticaret” kelimelerinden yola çıkarak hayata geçirilerek baş harfleriyle de adı konulan DAVET Girişimcilik Merkezi Ordu’da ciddi karşılık buldu. 2022 Şubat ayından itibaren 19 ofisini girişimcilere tahsis ederek Ordu’nun inovasyon merkezi olan, iş kurmak ve kendini geliştirmek isteyen tüm girişimcilere kapılarını aralayan DAVET Girişimcilik Merkezinden bugüne kadar 10 binin üzerinde kişi faydalandı.

FINDIK İLE KAHVEYİ BİRLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren DAVET Girişimcilik Merkezine başvuran Gıda Yüksek Mühendisi Ahmet Alp Karamanoğlu, eğitim için geldiği DAVET’te kendi işletmesini kurdu. DAVET Merkezini adres göstererek işletmesini kuran ve evrak süreçlerini burada tamamlayan Karamanoğlu, “Elagant Atölye” adıyla fındık ve fındık ürünleri üzerine faaliyetlerine başladı. Fındık ürünlerinden daha fazla katma değer oluşturacak ürünlere yönelen Karamanoğlu, kahve ile fındığı birleştirerek kahveli fındık kremasını üreticilerin beğenisine sundu.

İŞLETME SAHİBİ KARAMANOĞLU: “İŞLETME KURMA HEDEFİMİ DAVET MERKEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİM”

Kendi işletmesini kuran Gıda Yüksek Mühendisi Ahmet Alp Karamanoğlu, işletmesini kurmasında en önemli payın DAVET Merkezine ait olduğunu söyledi. Kendilerine bu imkânı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileten Karamanoğlu, “Bir işletme kurma hedefim vardı. Bu hususta DAVET Merkezine başvuruda bulundum ve kabul edildik. Şimdi ise Altınordu ilçesinde fındık ürünleri üzerine bir işletme kurduk. Bu çalışmaların temelinde DAVET merkezinde yer almamız, orada yaptığımız pazarlama çalışmaları, şirket kurulumu, evraksal süreçlerin tamamlanması hususlarının bize çok önemli katkısı oldu. En önemli faktör ise biz orda deneyim kazanarak sonra işletme kurduk. Bu bağlamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.

“FINDIKTAN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ”

DAVET Girişimcilik Merkezi aracılığı ile kurduğu işletmesinde fındık üzerine ürünler ürettiklerini ve fındıktan katma değerli ürünlere yöneldiklerini aktaran Karamanoğlu, “Fındık üzerine bir tesis kurduk. Bizim bu işletmedeki en önemli amacımız fındığa mevcut durumdan daha fazla katma değer sağlayabilecek ürünler ürütmek. Bu kapsamda kendim sahip olduğum akademik bilgi ile bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Kendim, eşim, iki gıda mühendisi ve ekstra bir çalışanımız ile bu işletmemizde üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan işletme kurmak, iş sahibi olmak isteyenlere de seslenen Ahmet Alp Karamanoğlu, herkesi DAVET Merkezine davet etti.