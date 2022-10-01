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Kahramanmaraş’lı Başkan TESK yönetimine seçildi

EKONOMİ 01.10.2022, 14:15
Kahramanmaraş’lı Başkan TESK yönetimine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun 21’inci Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Kuybu Kahramanmaraş adına bir ilki başardı.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Mevcut Başkan Bendevi Palandöken’in güven tazelediği genel Kurulda Kahramanmaraş Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ahmet Kuybu da Konfederasyon yönetimine seçildi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun 21’inci Olağan Genel Kurulu’nda yönetime seçilerek TESK tarihinde Kahramanmaraş’lı ilk yönetim kurulu üyesi olan Başkan Kuybu: “ Başkanımız Bendevi Palandöken’i güven tazelemesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Bizlere itimat gösteren kardeşlerime de teşekkür ederim. Kahramanmaraş adına, odalarımız adına gururluyuz” dedi.

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