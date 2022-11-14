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"Kahramanmaraş turizmi gerçek aktörlere bırakılmalı"

EKONOMİ 14.11.2022, 15:03
"Kahramanmaraş turizmi gerçek aktörlere bırakılmalı"

Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, Kahramanmaraş’ın turizm çıtasının yükseltilmesi için esnafa can suyu olacak önemli projelere imza atılması gerektiğini söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ı kültür, tabiat, gastronomi, sanayi ve ticaret alanlarında adeta bir hazine olarak niteleyen Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Genel Başkanı Gökhan Büyükdereli, Kahramanmaraş’ın temel yapısı sanayinin de turizmde işin can damarı olduğunu belirterek, "Komşu illerdeki turizm hareketliliğini gördüğümüz zaman bunu daha da iyi anlıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş turizminin hak ettiği konuma gelmesi için birçok projesi olan Büyükdereli, 1980’li yıllarda Kahramanmaraş’ta tekstil hareketliliğinin başladığını ve bu hareketliliğin başladığında şehrin tekstile hazır olmadığını hatırlattı.

"1980’li yıllarda alt yapımız yok, elektriğimiz yok, zor şartlarda tekstile başladık" diyen Büyükdereli, "Bugün ise tekstilde dünya çapında ses getiren noktaya geldik. O dönemde tekstile hazır olmayan Kahramanmaraş’ın turizm anlamında doğal bir şansı var. Turizmin tabiatıyla, kültürüyle, gastronomisiyle hazır bir şehir. Sadece eksiğimiz bu algının gerçekçi bir şekilde turizme dönüşmesi gerekiyor. Sanayiyi nasıl önemsiyorsak, turizm alt yapısında da tüm kurumlar bazında değerlendirmemiz gerekiyor. Kahramanmaraş’ın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Turizm bir algı meselesidir. Bir şehri, bir rehberle kaliteli bir şekilde planlanmış programla tanıtmaya başlarsanız, o şehre gelen turistler çok güzel değerlerle giderler. Bunu amatörce yaparsanız o şehirle ilgili bir değer yargısı oluşmaz" diye konuştu.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin Kahramanmaraş turizmine çok ciddi bir kazanım olduğunun ve şehir merkezinde oluşturulan müzelerle belediyelerin ilgilenmesinin önemli bir konu olduğunun altını çizen Genel Başkan Büyükdereli, turizm hareketliliği ve Kahramanmaraş’a gelen turistlerin kentte konaklamasını sağlayacak en önemli konulardan birinin de hak edişler olduğuna dikkati çekti. 

Çocukların küçük yaşta turizmi bilincini kazandırmak için eğitimin şart olduğunu dile getiren Büyükdereli sözlerine ve önerilerini şöyle sürdürdü:

“Belirli noktalarında turizm irtibat büroları kurulması gerekiyor. Turizm logomuzun olması da şart. Öte yandan turizm zabıtaları olmalı bu turizm zabıtaları da kendi alanında eğitilmeli. Kahramanmaraş halkımız şunu bilmeli; birisi bir şey sorduğunda ben bilmiyorum ama ilerde turizm irtibat bürosu var orada yardımcı olabilirler demeli. Kahramanmaraş'ın geneline bakıldığı bilgi akışında problemler olduğunu görüyoruz. Bu bilgi eksikliğini gidermek için, şehrin hareketli olduğu yerlerde stantlar kurularak turizm zabıtaları ile beraber bu işi bilen üniversitemizden de yararlanabiliriz. Üniversitedeki hocalar bu işe çok önem veriyor. Üniversite ile ortaklaşa bir farkındalık oluşturulabilir. Böylece kendi vatandaşımız da Kahramanmaraş turizmiyle ilgili bilinçlenir. Çarşı esnafımıza da turizm logosu ve bu logoları işletmelerinin kapılarına astığımız zaman turizm cebimde oluşturarak yerel ve milli rehberlerimizle gelen turistleri karşılamalıyız. Nerede yemek yiyebilirim? Hangi tabiata çıkabilirim? Müzeleriniz nelerdir? gibi soruların da cevaplarının oluştuğu broşürlerle, sosyal bloglarla vatandaşı bilinçlendirerek kent genelinde bir turizm heyecanı yaşayabiliriz".

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