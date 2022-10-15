Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD Başkanı Eliaçık’tan Balcıoğlu’na açık destek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık, dernek binasında yaptığı basın açıklamasıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinde mevcut başkan Şahin Balcıoğlu’nu desteklediklerini açıkladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TÜMKİAD Kahramanmaaş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık, 19 Kasım'da yapılacak olan KMTSO seçimlerinin rekabet kaynaklı iş dünyasını böldüğü gerekçesiyle kendisi ve yönetiminin KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Seçime sayılı günler kalırken, Kahramanmaraş’a yakışmayan söylentilerin yanı sıra kulaktan kulağa yayılan dedikodular duyduklarını ifade eden Başkan Eliaçık, "Bunlardan bir tanesi ise ticaret bağlantılarının koparıldığı, dostlukların bittiği ve iş insanları arasındaki tatlı ve ezeli rekabetin yerini düşmanlığa bıraktığı gibi duyumları almakta ve sahada bizzat şahit olmaktayız. Her ne olursa olsun, hangi güç, hangi siyaset bu seçim de bir taraf olsalar da BİZ TÜMKİAD Olarak vicdanımıza, aklımıza ve memleketimize en hayırlısını gördüğümüz adayın yanında olacağız. Esnaflara, Tüccarlara ve Kobilere umut veren adayın arkasında duracağız" diye konuştu.

Tek liste ile gidilen KMTSO seçimlerinin kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla şekillendiğini öne süren Başkan Eliaçık, Ticaret ve Sanayi Odası'nda uzun yıllar sonra ilk kez iki adaylı seçime gidileceğini belirterek, "Daha önce tek liste halinde yapılan ve şehrin her kesimini temsil ettiğini düşünmediğimiz listeler, kısır döngü içerisinde yapılan seçim ile kapalı kapılar arkasında ısmarlama bir yöntemle isimler belirleniyor, listeler hazırlanıyordu. Bunun neticesinde KOBİ dediğimiz Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Ticaret ve Sanayi Odasında ne sözü geçiyor, ne de etkinliği vardı. TÜMKİAD olarak “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının bir kesmin değil her kesimin odası olmasını istiyoruz" dedi.

Kimseyi kötülemeden, KOBİ'lerin sesinin daha çok duyulması için mücadele edeceklerinin altını çizen Eliaçık, 2018’de 2014’de 2010’da 2006’da ve 2002 yılında da seçimler yapıldı. Ancak 10 bin üyesi olan odada kaç kişi bu seçimlerden haberi oldu ve oy kullandı? Maalesef bir grup iş insanı dışında kimsenin haberi olmadı. Sadece basından seçim sonucunu öğrendi. Ancak bu seçim farklı bir seçim. Bu seçim Kahramanmaraş’ın ayaklarına vurulmuş pranganın kırılacağı bir seçimdir. Yapılacak seçimler sonucunda Ticaret ve Sanayi Odamızın kaderini üç beş kişinin eline teslim etmemeliyiz. Bugün odayı şahsi menfaatleri ve kendi çıkarları için kullanmaya gayret gösterenlere fırsat vermemeliyiz. Ticaret ve Sanayi odasını dizayn edip, arkada bahçe gibi kullanmak isteyenlere ve tüccarımızın esnafımızın mücadele ile bir yere gelmiş insanlarımızın aklını hafife alanlara fırsat vermememiz lazım" dedi.

KMTSO seçimleriyle ilgili İş insanlarının ticaretlerini sonlandırmasıyla tehdit edildiğini iddia eden Eliaçık, Kahramanmaraşlı hemşerilerine güvendiklerini söyledi.

"TÜMKİAD’lı iş insanları olarak ‘Yüreği Kahramanmaraş için atan, herkesle yolumuz bir’ şiarıyla KMTSO seçimlerinde Şahin Balcıoğlu’nu destekleyeceğiz" diyen Muhammet Eliaçık,"TÜMKİAD bünyesindeki üyelerimiz olarak aktif olarak sahada çalışacağız. Yapılacak olan seçimin şehrimiz ve iş dünyası adına hayırlı olmasını, kalp kırmadan, dökmeden, geriye zaman kaybı yaşattırmadan iş dünyasına yakışır bir seçim olur ve kazananı Kahramanmaraş olur" dedi.