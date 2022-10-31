Kahramanmaraş'ta Başkan Balcıoğlu döneminde KMTSO rekor kırdı 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) Başkan Şahin Balcıoğlu’nun göreve geldiği günden bugüne odanın ihracat rakamlarında rekor üstüne rekor kırılırken, birçok alanda da bugüne kadar yapılmamış başarılar elde edildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Dönüşümlü başkanlık sistemi dolayısıyla 2 yıl önce göreve gelen ve görev süresi Türkiye’de pandeminin başladığı sürece denk gelen Balcıoğlu, salgın hastalık sürecinde getirilen çeşitli kısıtlamalara rağmen, sürecin normale dönmesiyle Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük ihracat rekorunun iki katı ihracat yapılmasını sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Özellikle kurduğu ikili ilişkileri, hem Kahramanmaraş’ın hem de Ticaret ve Sanayi Odasının menfaatleri doğrultusunda kullanarak kent ekonomisinin kalkınması adına çalışan Balcıoğlu, kısa sürede önemli işler yaptı.

YILLIK HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Göreve geldiği süreçte 800 milyon dolar olan yıllık ihracat rakamlarını, 2 yıllık görev süresinde 1.5 milyar dolar seviyesine çıkaran Balcıoğlu’nun yeni dönemde hedefi 5 milyar dolar yıllık ihracat yapmak olduğunu belirten Balcıoğlu, ihracat destek ofisinin çalışmalarını daha aktif hale getirilmesiyle, müşteri bulma garantili ihracat eğitimleri, yazılım, tekstil makineleri ve kumaş urge kümeler ve yeni kurulan kuyumcu kentteki tasarım merkezi ile katma değerli ihracatı artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şahin Balcıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatı artırılması hedeflenen 5 pilot ilden birisi olarak hiç ihracat yapmayan firmalara ihracat yaptırıp, halihazırda ihracat yapan firmalarında ihracat rakamlarını artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Dolaylı yoldan ihracata giden ama şehrin ihracat rakamlarına yansımayan altın ve balık ihracatını ise şehirden yaptırarak bu hedefe hızlıca ulaşacaklarını anlatan Balcıoğlu, “Mevcut pazarların sorunlarının çözümü için Mısır, Irak ve Avrupa pazarında resmi görevli olarak bizzat katılarak devletimiz ve TOBB ile çalışmalar yaptık. Yeni dönemde de bunları artırarak sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne istihdamın artırılması için çalışmalar yaptık. 16 yıldır çözüm bekleyen 3 adet ıslah organize sanayiyi Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle bakanlığımız ve milletvekillerimizin desteği ile çözüme kavuşturduk" dedi.

"FAALİYETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ!"

Tomsuklu Organize Sanayi bölgesinde de yine önemli bir istihdam yapılacağının altını çizen Balcıoğlu, üyeler arası ticareti artırmak için Kovan projesini hayata geçirdiklerini, büyük satın alma yapan şirketler ile şehrin tüccarlarını buluşturan kovan projesinin Avrupa işletmeler ağı desteği ve odanın gayretleri ile faaliyete başladığını aktardı.

Alışverişle ilgili olarak “Çarşı Pazarda şenlik var” başlığında pandemi döneminde alışverişini yerel esnaftan yap projesi ile şehir içi ticarete de destek verdiklerini de hatırlatan Balcıoğlu, yeni dönemde bu çalışmaların artarak devam edeceğini aktardı.

Balcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde topladığımız aidatları yine sizlere nefes kredisi adı altında bankaya vererek üyelerimize kredi olarak temin edilmesini TOBB çatısı altında gerçekleştirdik. Ayrıca yeni dönemde tüccarlarımızın daha iyi temsil edilmesi ve sorunlarının çözümü adına tüccar meclisi projemizi hayata geçireceğiz. Her ayın belirli bir günü açık kürsü şeklinde dileyen herkesin sorun ve çözüm önerilerini özgürce dile getireceği ve çözümü için çalışacağımız bu meclisle beraber tüccarımızın ticari faaliyetlerini daha verimli bir ortamda yapması için çalışacağız.”

Bu arada Avrupa ile ticareti için çok önemli olan Avrupa yeşil mutabakatı için yapılan çalışmaları ise Balcıoğlu, “Üyelerimize bu konuda destek vermesi ve hazır hale getirmesi için yeşil dönüşüm ofisimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca isteyen şirketlerimize ücretsiz şekilde verilen ve ortalama %30 karbon salınımını enerji verimliliği sağlayacak olan analiz çalışmalarını gerçekleştirdik. Katılan şirketlere analiz sonuçları ve çözüm önerileri teslim edildi. Önümüzdeki dönemde Avrupa ile çalışan tüm işletmelerimize bu konuda danışmanlık vermeyi ve bunu kendi bünyemizde sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Şehrin tanıtımı için KMTSO’da turizm komitesi ile turizmdeki paydaşların koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Balcıoğlu, göreve geldiği dönemde dünyayı sarsan ve tüm eski alışkanlıkları değiştiren pandemi ile mücadele ettiklerini şöyle anlattı:

“Bu süreçte komitelerimizle çevrimiçi toplantılar yaparak sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik ve gerekli mercilere taşıdık. Üyelerimizden gelen 145 sorun ve çözüm önerilerini muhatapları ile görüşerek 137 tanesine çözüm sağlanmasında aktif rol oynadık. Pandeminin hafiflediği dönemlerde ise fiziki toplantılarla üyelerimizle meslek komiteleriyle bir araya gelerek rutin aralıklarla sorun ve çözüm önerilerini yasa yapıcılarla çözüme kavuşturduk. Pandemi döneminde whatsapp danışma hattını hayata geçirerek pandemideki anlık değişimlerle alakalı üyelerimizin soru ve sorunlarına ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşerek hızlı şekilde doğru bilgi verdik. Önümüzdeki dönemde ise bu toplantıları sıklaştırarak ve aktif şekilde kullanılacak whatsapp danışma hattımız ile üyelerimizle iletişimimizi artırarak devam edeceğiz.”