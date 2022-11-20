Kahramanmaraş iş dünyası Mustafa Buluntu’ya emanet

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre açık ara farkla iş insanı Mustafa Buluntu kazandı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri yapıldı.

Toplam 29 komiteden 20’sinden zaferle çıkan Buluntu, bir haftalık askı sürecinin ardından başkanlığı devralacak.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre KMTSO başkanlığını kazanan Mustafa Buluntu, Şubat ayında tüm üyeleriyle istişare ile çıktıkları kutlu yolu başarı ile tamamladıklarını kaydetti.

Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan, şehrimizin gelişimi noktasında elini taşın altına koyan tüm ekip arkadaşlarını tebrik eden Buluntu, "Artık bundan sonra beyaz-mavi veya başka renk yok. Tek rengimiz Kahramanmaraş. İl içinden, ilçelerimizden, il dışından gelerek oylarını kullanan, odalarına sahip çıkan tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sakin geçen seçim sürecinin güvenliğini sağlayan tüm güvenlik güçlerimize, ilçe seçim kurulunun değerli üyelerine, sağduyulu davranan her bir üyemize gösterdikleri anlayıştan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni ekibimizle hedefimiz Kahramanmaraş’ı daha iyi yerlere getirmektir" diye konuştu.