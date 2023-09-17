Kafessiz yöntemle 35 milyon yumurta

Yerel ekonomiye destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Beni Hafife Alma (BHA) projesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros’un ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar sürüyor. Ordu'daki yumurta üssünde kafessiz yöntemle üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, tüketicilerle buluşuyor.ORDU (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Sınırlı Sorumlu Ulusal Yumurta Temin ve Tevzi Kooperatifi ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğiyle üretilen yumurtalar Migros ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Beni Hafife Alma Derneği Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ve Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında projenin kapsamı ve hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Kendi kendine yeten Ordu’ sloganıyla başlattığımız ‘Nitelikli Tarım’ uygulamaları kapsamında üreticilerimizin ek gelir kaynaklarını arttırmak için yoğun bir çalışmaya girdik. Organik yumurta üretimini desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptık. Pazarlama noktasında ORTAR şirketimiz vasıtasıyla yaptığımız girişimlerle, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ulusal pazara ulaşmasını sağladık. 4,5 yıllık süreçte yumurta müteşebbislerimize 30 bin adet yarka, 103 bin 500 kg yem desteği verdik. Paketleme ve pazarlama noktalarında verdiğimiz desteklerle bölgemizde üretim yapan kadın üreticilerimiz ve küçük aile işletmelerimiz, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği çatısı altında bir araya geldi" dedi.

Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak doğrudan alımlarla küçük üreticilere ve birliklere destek veriyor, yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağladıklarını söyledi.

"Ordu yumurta üretimi projesinde de Migros Aile Kulüplerimiz, Beni Hafife Alma ve Ortar (Ordu Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi) Gezici Tarım Okulu ile uygulamalı ve teorik dersler veriyoruz" diyen Baydur, "Üreticilerimiz, sağladığımız eğitim ve altyapı destekleriyle önemli bir verimlilik artışı yakaladı. Ordu’da fındık ağaçlarının altında kafessiz yöntemle ürettirdiğimiz yumurtaları Gürata markası altında ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta sayısı yıllık maksimum 50 bin adet iken, verdiğimiz desteklerle bu rakam yıllık 35 milyon adede yükseldi. Biz de artan kapasite sayesinde yumurtaları Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Ordu’da yumurta üretimi, başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 üreticinin bölgede yarattığı istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunuyor. Üretim arttıkça, üreticilerimiz de kurumsal bir yapıya dönüşüyor ve uluslararası standartlarda üretim yapabilir hale geliyor. Bu bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu’da sürdürülen serbest sistem yumurta tavukçuluğu faaliyetleri, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temin edilmesi adına büyük bir önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, "Ordu’daki yumurta üretim modelimiz, hayvan refahını en üst seviyeye çıkaran bir yapı. Fakat bu üretim modelinin bugünkü şartlarda tüm ülke talebini karşılaması zor. Bu nedenle gıda arz güvenliğinin sağlanabilmesi adına bir yandan da kafes sistemi ile üretimin devam ettirilmesi kaçınılmaz. Bu noktada kanatlı hayvanların daha geniş, daha rahat yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlayan, zenginleştirilmiş kafes sisteminin yaygınlaştırılması da bildiğiniz gibi Avrupa Birliği uyum kararları çerçevesinde üzerinde çalışılan bir konu” dedi.