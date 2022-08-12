Kadrolu işçi maaşlarına yüzde 50 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan protokolle kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 50 zam yapılırken, imza töreninde konuşan Başkan Büyükerşen, “Enflasyonun karşısında emekçilerimizi ezdirmedik ve en adil sözleşmeyi ortaya çıkardık. Hayırlı olsun” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçen sene yapılan toplu iş anlaşması uyarınca, aldıkları maaş artışları yüksek enflasyon nedeniyle hızla eriyen kadrolu işçilerin maaşlarında Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapma kararı aldı.

Alınan kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen duyururken, Belediye İş Sendikası ile ek protokol töreni Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler davul zurna eşliğinde yapılan zammı kutladılar. Belediyeye gelişi sırasında bina önünde Başkan Büyükerşen’i karşılayan işçiler çalışanlara verdiği değer nedeniyle alkışlarla teşekkür ettiler.

Meclis Salonu’nda yapılan ek protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları, Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşmeleri (TİS) Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Sizleri enflasyon karşısında ezdirmemek için en adil sözleşmeyi ortaya çıkardık. Bunun adil ve hakkaniyetli olması çok önemli. Onun için ayrıca mutluyum. Bu çalışmada gerek Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız olmak üzere tüm bürokrat arkadaşlarımız çok emek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Eskişehir’de tüm işleri birlikte yaptık. Eskişehir’i Eskişehir yapan bir ekibiz. Sizlerin çok emeği var. El birliği ile güzel işler başardık. Her zaman sizin için en iyisinin olmasını istemişimdir. Çünkü emek en yüce değerdir. Evinize gittiğinizde ‘bu ay maaş yetmeyecek, acaba ne olacak?’ dememek çok önemli. Cefakar, vefakar eşlerinize, evlatlarınıza özellikle sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca şirketlerimizdeki işçilerimiz için de çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda sonuçlanacaktır. Bir hususu daha vurgulamak isterim ki; her zaman sizlerin emeklerini savunmuşumdur. Sizler için ekstra olarak harcadığım emekler, sizlere helal olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.” dedi. Konuşma sonrası meclis salonundaki işçiler Başkan Büyükerşen’i dakikalarca ayakta alkışladılar.

Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak da Başkan Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Yılmaz Hocamıza emeğe ve emekçiye verdiği değer nedeniyle şahsım, sendikam ve emekçi arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizleri enflasyona ezdirmediniz.” dedi.

Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşmeleri (TİS) Genel Sekreteri Güney Demirdaş da yaptığı konuşmada, “2014 yılında Belediye İş Sendikası Şube Başkanıydım. O zaman bir slogan vardı. ‘Canımız, kanımız Yılmaz Hocamız’ diye. O sloganın ne kadar yerinde olduğunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Türkiye’de şu an Belediye İş Sendikası olarak 460 belediyede örgütlüyüz. Hiçbir belediyede yüzde 50 zammı içeren ek protokol yapılmadı. Bundan dolayı sayın Hocama, çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (ESKİ) çalışan ve 400 kadrolu işçiyi kapsayan yüzde 50 ek zam protokolü imzalandı.