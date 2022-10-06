Kadınların hamur yoğurma makinesi sevinci

Kırsal kalkınma destekleriyle her zaman üreticinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’in kırsal mahallelerinden Aşağıoba ve Hacıosmanlar’a hamur yoğurma makinesi hibe etti.ANTALYA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarım sektörünün desteklenmesi için yürüttüğü projelerle dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlara yönelik üretim odaklı ekipman desteklerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası kapsamında Serikli kadınlara hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Hamur yoğurmanın fiziki olarak zor ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren kadınlar, sırt ağrısı, kol ağrısı, boyun ağrısı çektiklerini belirterek kendilerine bu kolaylığı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Serik Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Nezahat Yeken, “İnanın bugün çok mutluyuz. Biz köy kadınları olarak birçok uğraşın altına elimizi koyuyoruz. Tarlada, evde, serada… Hal böyle olunca beden olarak yoruluyoruz ama emeksiz, ekmeksiz de olmuyor. Hamur yoğurmak zahmetli ve zor. O yüzden hamur yoğurma makinesi bizim için büyük bir kolaylık olacak. Başkanımız Muhittin Böcek bizleri düşündüğü için Allah ondan razı olsun.”

Hacıosmanlar Mahallesinden Zühra Can ise; “Kadınlar olarak inanın buna çok ihtiyacımız vardı. Mahalle kadınları olarak hepimizde diz ağrısı, bel ağrısı birçok rahatsızlık söz konusu. O yüzden hamur yoğurma makinesi bizim için büyük bir kolaylık olacak. Hem zaman hem de sağlık açısından. Başkanımıza bütün köy hanımları adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun” dedi.

Aşağıoba Mahallesi Muhtarı Mehmet Akın mahallede yaşayan kadınların bundan sonra işlerini kolaylaştıracağını dile getirerek; “Kadınlarımızın ortak kullanacağı böylelikle imece bilincinin daha da yükseleceği bir hizmet” diye konuştu.

Hacıosmanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güzel de çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu belirterek, “Vatandaşımızın çok ihtiyacı vardı. Köy yerinde nüfus yaşlandıkça işler daha da zorlaşıyor. Bu tür kolaylıklar da bizleri memnun ediyor” diye konuştu.