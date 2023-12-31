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Kadınların el emekleri pazarda

EKONOMİ 31.12.2023, 08:28
Kadınların el emekleri pazarda

Başkentli kadın kooperatiflerine ve girişimcilere desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de ‘Kadın Emeği Pazarı’ kurdu.ANKARA (İGFA) - Kadınların el emeği ürünlerinin, takı, toka, yiyecek ve içeceklerinin Başkentlilerle buluştuğu pazar; yeni yıl arifesinde AŞTİ’nin de artan yoğunluğu ile birlikte halkın yoğun ilgisini gördü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, Kadın Emeği Pazarı’na olan yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek “Bugün burada yıl boyunca yaptıkları emekleri sergilemek üzere hem kadın kooperatiflerimizin hem de bireysel girişimcilerin ürünlerini vatandaşlarımızla paylaşmak için bulunuyoruz. Yeni yıl öncesi onların da bütçesine biraz olsun katkı sağlayabilirsek, özellikle kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerin güçlenmelerine biraz daha yardımcı olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Kadın sığınma evinde kalan kadınlara ve depremzede kadınlara stantlarda yer verdiklerini dile getiren Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Şefi Uzman Psikolog Melike Uslu Taş ise, “Uzun zamandır planladığımız Kadın Emeği Pazarı’nı AŞTİ’de açtık. Hem kadın kooperatiflerinden hem de kadın girişimcilerden çok fazla katılım talebi aldık. Hemen hemen başvuru yapan bütün kadınlara burada imkân vermek için çalıştık. Bu pazarda hem kendi el emeği olan takı tokaları hem kendi yaptıkları yiyecek içecekleri sunuyorlar. Hemen hemen bütün sektördeki kadın girişimcilerimize burada imkân sağlamak istedik. İlerleyen zamanlarda da Kadın Emeği Pazarı’nı devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Emeği Pazarı’na katılım sağlayan girişimcilerden Şükran Gül Değirmenci, pazara katılmaktan çok mutlu olduklarını belirterek “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışmalarını takip ediyordum zaten paylaşımlarından duyarak buraya katıldım. Ben el yapımı, katkısı reçeller yapıyorum. Bize bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyoruz bizim için çok kıymetli” diye konuşur Sınır Sorumlu Altındağ Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin Denetim Kurulu Başkanı Neslihan Ateşoğlu Mansur Yavaş’ın desteğini sürekli yanlarında hissettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Özellikle 2019’dan beri Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın üretimi ve kadın kooperatifine olan desteğini her zaman yanımızda hissettik. Emeğimizin kıymet bilinir şekilde görülmesi bize umut verdi. Yapacağımız şeylerde korkmadan daha ileriye dönük projeler yapmamızı sağladı. Bizler Mansur Başkanımızın tekrar göreve devam ederek kadın kooperatiflerine olan desteğine devam edeceğine eminiz. Herkese çok teşekkür ederiz.”

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