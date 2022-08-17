Kadınlara ekonomik fırsatlardan eşit yararlanma eğitimi

Kadınların dijitalleşen dünyada ekonomik fırsatlardan eşit yararlanabilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliği yapıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Habitat Derneği iş birliğiyle, kadınların ekonomik fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasını ve kadınların çalışma hayatına etkin katılımını sağlamak, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek, kadınların iş kurma-geliştirme süreçlerinde destek olmak amacıyla eğitimler düzenleniyor

11 Ağustos 2022 Dijital Okuryazarlık (Temel Düzey), 12 Ağustos 2022 Teknoloji Okuryazarlığı konularında eğitimleri Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2022 Kariyer Planlama, 18 Ağustos 2022 Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık, 24 Ağustos 2022 Dijital Pazarlama, 25 Ağustos 2022 Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi ve 8 Eylül 2022 Dijital Finansal Okuryazarlık eğitimleri de yine 75. Yıl Sanat Galerisi’nde 10:00-12:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

DİJİTAL OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ

11 Ağustos 2022 tarihinde Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında Dijital Okuryazarlık Eğitimi; bireylerin dijital teknolojileri kullanırken bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerilerini artırarak yeni medya ve iletişim ortamlarıyla etkin bir şekilde etkileşim kurmasını amaçlarıyla verildi.

Eğitimde dijital vatandaş kavramına dikkat çekilerek dijital ortamda bireylerin kendi güvenliklerini sağlayarak bilinçli birer kullanıcı olabilmeleri konusunda bilgi aktarıldı.

TEKNOLOJİ OKUR-YAZARLIĞI

12 Ağustos 2022 tarihinde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere 2007 yılında Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirilen Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında Teknoloji Okuryazarlığı eğitimi; Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu kapsamında; bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, genel uygulama eğitimleri, E-Hizmetler, Sosyal Medya, Güvenli İnternet Kullanımının bilgisi verildi.

DOĞRU KARİYER PLANI

17 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Kariyer Planlama eğitimi ile bireylerin iş arama ve başvuru süreçlerine etkin katılımlarının ve doğru kariyer planı oluşturmalarının sağlanması amacıyla yürütülen Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında Kariyer Planlama Becerileri Eğitimi gerçekleşecek. Kariyer planlama becerilerini artırarak iş arama ve başvuru süreçlerine daha etkin katılım sağlamak için CV-Ön Yazı hazırlama, mülakat teknikleri ile ilgili birçok başlık özelinde bilgi verilecek.

FİNANSAL OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ

Bireylerin temel finansal okuryazarlık prensiplerini anlama becerilerini artırarak finansal bilinç farkındalığı oluşturmayı amaçlayan Paramı Yönetebiliyorum Projesi, bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

HEDEFİ OLAN KADINA İNTERNETLE HAYAT KOLAY

Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında online Dijital Pazarlama Eğitimi ile kadınların pazarlama /online satış, e-ticaret mevzuatı gibi konularda farkındalıklarının artması ve online platformlarından satış gerçekleştirmelerinin teşviki amacıyla 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME ATÖLYESİ

25 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi’nde, üretici kadınlar kullanıcılarını merkeze alarak ürünlerini nasıl geliştirebileceklerini derinlemesine sorgulama fırsatı yakalayacak. Katılımcılar, uygulamalı vaka çalışması ile hedef kitlelerini tanırken, deneyim haritası kanvası ile potansiyel müşterilerinin tüm etkileşimlerini, kullanıcının gözüyle deneyimleyecek.

“DİJİTAL GÖÇMEN”LİK…

8 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi ile dijital çağda doğan ve büyüyen genç nesli “dijital yerli”, dijital dünya ile sonradan tanışanları “dijital göçmen” olarak tanımlayarak iki hedef gruba dijital finansal sistemleri rahatça kullanabilmelerini, bu kullanım esnasında oluşabilecek riskleri, tehditleri ve alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayarak farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.