Kadınlar ürettiği ürünleri dijitalde pazarlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadınları desteklemeye devam ediyor. Mersin’in 13 ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde stant açmaları sağlanan üretici kadınlara, son olarak Mersin Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve JCI Türkiye Mersin Şubesi tarafından, bilinçli sosyal medya kullanımı ve girişimcilik eğitimi verildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, kendi markasını kurma aşamasında olan 40 üretici kadın katılırken; eğitimciler, yaptıkları sunumlarla onlara yeni nesil markalaşmada ihtiyaç duyacakları en önemli konular hakkında bilgi verdiler.

Etkinlik hakkında bilgi veren Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, dünyanın felsefesinin değiştiğini ve buna bağlı olarak da kadınların var olma süreçlerinde aktif rollerinin farklılaştığını belirterek, “Özellikle girişimcilik alanında kadınlar önemli rolleri üstlenirken, gençler de bu konuda onlara destek olmaya çalışıyor. Gerçekleştirdiğimiz program, Mersin Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve JCI’ın ortak bir programı. Gençler bir araya geldiler. Kadınlarımızı önemsediklerini dile getirdiler. Bu önemli hafta kapsamında da, üreten ellerle ilgili inovatif çalışmalara nasıl katkı sunabilecekleri yönünde bir program düzenlediler. Son derece de başarılı geçti” dedi.

Kadınların daha iyi bir eğitimle, daha hızlı ilerleyebilmelerini hedef aldıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan Burcu Sert ise, “Üretici kadınlarımız, markalaşma ve gelişim üzerine eğitim alıyorlar. Bu eğitimle 40 üretici kadınımız, daha iyi eğitimle daha hızlı bir şekilde ilerlesin diye hem sosyal medya uzmanlığı, hem markalaşma, hem de dijital tasarım odaklı düşünme ile ilgili eğitimler alıyor” diye konuştu.

Verilen eğitimlerden çok memnun olduğunu ve büyütmeye çalıştığı işleri için bu tür eğitimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyleyen üretici kadınlardan Canan Savaş, “Bu aldığım eğitimle; üretimimi, insanlara daha fazla nasıl sunabilirim noktasında güzel ve faydalı bilgiler aldım. Bundan sonra daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Emekli olduktan sonra takı tasarımları yapmaya başlayan ve üretici kadın stantları ile emeklerinin karşılığını almaya başladığını söyleyen Aydan Bilgiç isimli kadın ise, “Büyükşehir Belediyesi çok güzel eğitimler veriyor ve dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda, bize açmış oldukları stantlarda geri dönüşümleri gayet güzel oluyor. Bu eğitim de çok güzeldi. Böyle eğitimlerin olması şart. Çünkü bu eğitimler sayesinde yeni bilgiler öğreniyoruz. Dijital olarak da, teknik olarak da bilmemizde fayda var” ifadelerini kullandı.