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Kadınlar üretiyor yarınlar kazanıyor

EKONOMİ 11.07.2023, 07:58
Kadınlar üretiyor yarınlar kazanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ Projesi kapsamında kadın istihdamına yönelik kadın kooperatiflerine verdiği destekler artarak devam ediyor. Kadın kooperatifleri için Korkuteli ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal içinde kurduğu üretim tesisleri kadınlara kendi ekonomik özgürlüklerini sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Yerelden Kalkınma hedefleriyle birçok projeye imza atarak özellikle kadın istidamı noktasında Antalya’ya önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Kadınların ekonomik hayata katılmalarını önceleyen ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’ kapsamında kadın kooperatiflerinin daha rahat üretim yapmaları için Korkuteli ve Antalya Toptancı Hal içinde üretim tesisleri kuruldu. Projenin tamamlanarak kadın kooperatiflerine teslim edilmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi, gerekli denetimleri yaparak ihtiyaç duyulan ekipman desteğine devam ediyor. Üretim tesisinde kadınlar türküler söyleyerek yufka açıyor. Kooperatif üyesi kadınlar, mutlu bir çalışma ortamında kendi ekonomik özgürlüklerini sağladıklarını ifade ederek Başkan Muhittin Böcek’e destekleri için teşekkür etti.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Projeler Şube Müdürü Güliz Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınmaya çok önem verdiğini ifade ederek istihdam sağlayan projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Yaman,  “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi’yle öncelikle üretim tesisleri kurduk. Ekipmanlarını temin ettik. Ancak elimizi kooperatiflerimizin üzerinden çekmedik. Hala gözlemleyip eksikleri gidermeye devam ediyoruz. Bu projeyle sağladığımız kadın istihdamı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Projemize öncelikle Korkuteli tesisimizle başladık. Ardından hal tesisi ve kadın kooperatifleri satış alanlarını oluşturduk. Bu sayede yeni istihdam kapıları açmaya çalışıyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR ELİNİ ÜZERİMİZDEN ÇEKMEDİ

7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Kooperatifi Başkanı Ayten İnce, Büyükşehir Belediyesi’nin üretim alanından satış noktalarına kadar birçok yardımı olduğunu söyledi. İnce, “Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer bizi sık sık ziyaret ederek ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa temin ediyorlar. Bizim burada hamur kazanımız yoksa hemen hamur kazanımız geliyor. Yufka açma makinemiz yoktu hemen temin edildi. Kavanoz kapatma makinesine ihtiyaç duyduk hemen çözüm üretildi. Büyükşehir Belediyemizin ekipman desteği ile bizim kapasitemiz arttı, üretim kapasitemiz artıkça daha fazla kadın istihdamı noktasında yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Belediyemizin satış noktasında büyük destekleri oldu. Bazı marketlerle anlaşama sağlamamıza yardımcı oldu. Şimdi ise otel grupları için de üretim yapıyoruz” diye konuştu.

DEPREMZEDE KILIÇ HAYATA TUTUNDU

Hatay depreminde her şeyini kaybederek Antalya’ya geldiğini ifade eden Özgül Kılıç ise 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Kooperatifi’nde tekrardan hayata tutunduğunu söyledi. Kılınç, “22 yıldır ev hanımıyım. Engelli bir kızım var onunla ilgileniyordum. İlk defa böyle bir çalışma ortamında bulunuyorum. Çok güzel bir proje. Çok hijyenik bir ortamda üretim yapıyoruz. Sağ olsun Muhittin Böcek Başkanımız bizim için her türlü imkanı sağlamış. Depremden sonra hiçbir şeyimiz kalmamıştı ayakta durmaya çalışırken burayı keşfettim. 20 yıl sonra kendime geldim. Bu işe tutundum bir meslek sahibi oldum. İnşallah geri döndüğüm zaman memleketimde de bu işe devam etmek istiyorum” dedi.

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