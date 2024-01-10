Kadınlar tarımsal üretimde Menderes'te de güçleniyor

İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Menderes Gümüldür'de faaliyet gösteren ve tamamını üretici kadınların oluşturduğu Turuncu Eller Tarımsal Kooperatifi’ne düzenlenen törenle üretim malzeme ve ekipmanlarını teslim etti.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gerçekleştirilen ve öncülük ettikleri projelerle kadınların üretime katılmalarına destek vermeyi öncelikli olarak ele aldıklarını ve kadınları üretime, istihdama ve tarımsal ticarete teşvik etmek için bu konuda pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı.

Tarımsal üretimde kadınları güçlendirme adına kadın kooperatiflerini önemli bir işletme modeli olarak gördüklerini belirten Şahin, "Siz yeter ki üretin… Devletimiz, mensubu olduğum Bakanlığım, kurumum size her türlü imkânı ve desteği her zaman vermeye hazır. Türkiye yüzyılında, tarımın yüzyılında sizlerin bu değerli girişimci ruhunuz ve çalışma azminiz sayesinde üretime büyük değer katacağınıza inanıyorum.” dedi.

Ürettikleri ürünlerin doğal ve yöresel olarak ta çok değerli olduğunu dile getiren ŞAHİN, “üretim kadar pazarlamanında çok önemli olduğunu biliyoruz. Üretmiş olduğunuz bu sağlıklı gıdaların okul kantinlerinde çocuklara sunulması da size yeni bir pazarlama alanı olacağına inanıyorum. Bu konuda da kurumlar arası görüşmeler yapmak suretiyle size katkı sunmaya çalışacağım. Ayrıca kadın kooperatiflerini daha da güçlü kılmak için ürettiğiniz bu ürünleri tek bir satış platformda buluşturmaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Turuncu Eller Tarımsal Kooperatifi adına da konuşma yapan Mualla Arıcı ise, destekleri için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

Üretim malzemeleri ve ekipmanların tesliminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.