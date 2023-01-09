Kadınlar hem kazanıyor hem sosyalleşiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Üretici Kadın Stantları’, kadınlara gelir kapısı olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Her ay farklı lokasyonlarda kurulan üretici kadın stantlarının son adresi, Akdeniz ilçesinde yer alan Yoğurt Pazarı oldu. Pazar alanında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, birbirinden değerli el emeği ve doğal ürünleri satışa sundu. Mersinlilerin de yoğun ilgisine sahne olan pazarda bal, kuru meyveler, erişteler, ev yemekleri, organik sebzeler gibi birçok ürün satışa sunuldu. Kurulan pazarda vatandaşlar doğal ürünlerin, kadınlar ise kazanç elde etmenin tadını çıkardı.

“Buradaki diğer kadınlarla fikir alış verişi yapıyoruz”

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Selma Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üretici kadın stantlarında ye aldığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Büyükşehir’in, ulaşımına da yardımcı olduğunu belirten Yılmaz, “Toroslar’a bağlı Çamlıdere Köyü’nden geliyorum. Büyükşehir’in görevlileri sabahtan geldiler, beni evimden alıp buraya getirdiler, pazar bitince de geri götürecekler. O kadar mutluyum ki bunun için. Böyle güzel etkinlikler için Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Stanttan elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu ifade eden Yılmaz, “Hem kendi paramızı kazanıyoruz, hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlar ediniyoruz. İki çocuk okutuyorum. Elde ettiğim gelir onlara fayda sağlıyor, harçlık verebiliyoruz, eşimizden para istemiyoruz. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz, başka insanları gördükçe insanın fikirleri de genişliyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok memnunuz” diye konuştu.

“İnsanlara sağlıklı ürünler sunuyoruz”

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Emine Erik ise, hem insanları sağlıklı ürünlerle buluşturmak, hem de kazanç elde etmek istediğini söyledi. Erik, “Artık organik fazla bir şey kalmadı, millet arasa da bulamıyor. Elimizden geldiğince, insanlara sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyor ve aynı zamanda evimize katkıda bulunuyoruz. Ürettikleri ürünleri tanıtmak ve evine katkıda bulunmak isteyen çok kadın var. Eline fırsat geçse, o kadar becerikli kadınlarımız var ki. Ayrıca değişik insanlar tanıyoruz, ben çok memnunum gerçekten” ifadelerini kullandı.

“Evimizin bütçesine de katkı oluyor”

Selma Yıldız Arca da, Büyükşehir’in kadınları desteklemesinin çok önemli olduğuna değinerek, “Nar ekşisi, kendi yapımım çörek otu yağı ve pekmezlerim var. Ayrıca ev yemekleri üretiyorum. Daha önce Narenciye Festivali’ne de katılmıştım, bu ikinci katılışım. Çok güzel, çok beğendim. Büyükşehir’in bize bu imkânı sağlaması çok güzel bir şey. Çocuk okutuyoruz ve evimize de maddi olarak katkıda bulunuyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Üretici Kadın Stantları’, kadınlara gelir kapısı olmaya devam ediyor. Her ay farklı lokasyonlarda kurulan üretici kadın stantlarının son adresi, Akdeniz ilçesinde yer alan Yoğurt Pazarı oldu. Pazar alanında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, birbirinden değerli el emeği ve doğal ürünleri satışa sundu. Mersinlilerin de yoğun ilgisine sahne olan pazarda bal, kuru meyveler, erişteler, ev yemekleri, organik sebzeler gibi birçok ürün satışa sunuldu. Kurulan pazarda vatandaşlar doğal ürünlerin, kadınlar ise kazanç elde etmenin tadını çıkardı.

“Buradaki diğer kadınlarla fikir alış verişi yapıyoruz”

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Selma Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üretici kadın stantlarında ye aldığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Büyükşehir’in, ulaşımına da yardımcı olduğunu belirten Yılmaz, “Toroslar’a bağlı Çamlıdere Köyü’nden geliyorum. Büyükşehir’in görevlileri sabahtan geldiler, beni evimden alıp buraya getirdiler, pazar bitince de geri götürecekler. O kadar mutluyum ki bunun için. Böyle güzel etkinlikler için Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Stanttan elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu ifade eden Yılmaz, “Hem kendi paramızı kazanıyoruz, hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlar ediniyoruz. İki çocuk okutuyorum. Elde ettiğim gelir onlara fayda sağlıyor, harçlık verebiliyoruz, eşimizden para istemiyoruz. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz, başka insanları gördükçe insanın fikirleri de genişliyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok memnunuz” diye konuştu.

“İnsanlara sağlıklı ürünler sunuyoruz”

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Emine Erik ise, hem insanları sağlıklı ürünlerle buluşturmak, hem de kazanç elde etmek istediğini söyledi. Erik, “Artık organik fazla bir şey kalmadı, millet arasa da bulamıyor. Elimizden geldiğince, insanlara sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyor ve aynı zamanda evimize katkıda bulunuyoruz. Ürettikleri ürünleri tanıtmak ve evine katkıda bulunmak isteyen çok kadın var. Eline fırsat geçse, o kadar becerikli kadınlarımız var ki. Ayrıca değişik insanlar tanıyoruz, ben çok memnunum gerçekten” ifadelerini kullandı.

“Evimizin bütçesine de katkı oluyor”

Selma Yıldız Arca da, Büyükşehir’in kadınları desteklemesinin çok önemli olduğuna değinerek, “Nar ekşisi, kendi yapımım çörek otu yağı ve pekmezlerim var. Ayrıca ev yemekleri üretiyorum. Daha önce Narenciye Festivali’ne de katılmıştım, bu ikinci katılışım. Çok güzel, çok beğendim. Büyükşehir’in bize bu imkânı sağlaması çok güzel bir şey. Çocuk okutuyoruz ve evimize de maddi olarak katkıda bulunuyoruz” dedi.