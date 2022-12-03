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Kadınlar bu pazardan 15 yıldır vazgeçemiyor

EKONOMİ 03.12.2022, 09:31
Kadınlar bu pazardan 15 yıldır vazgeçemiyor

Ankara’nın ilk organik ürünler pazarı olan Çankaya Belediyesi Ayrancı Organik Ürünler Pazarı 15’inci yaşına girerken, aynı kapsamda kurulan Ümitköy Organik ve Doğal Ürünler Pazarı Başkentlilerden ilgi görmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Çankaya Belediyesi Ankaralıları doğal ve ‘iyi tarım’ ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ankara’nın ilk organik ürünler pazarı olan Çankaya Belediyesi Ayrancı Organik Ürünler Pazarı 15’inci yaşına girerken, aynı temel ile kurulan Ümitköy Organik ve Doğal ürünler Pazarı Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.  

"İYİ TARIM" ÜRÜNLERİ

Ekolojik sistemde hatalı tarımsal uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik olan ve üretimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şekli olan Organik ve İyi Tarım ürünlerinin tüketiciye ulaştığı Ayrancı ve Ümitköy organik ürün pazarlarında, pazar günleri üretici ile tüketiciyi bir araya geliyor. Doğal ürünler ve iyi tarım bozulan ekolojik dengenin yeniden sağlanması ve yeni nesillere sağlıklı bir gelecek bırakabilmek için son derece önem taşırken Çankaya Belediyesi, "Organik ve İyi Tarım"a katkıda bulunuyor. Ayrancı Organik Ürünler Pazarı,  her ayın ilk pazarı kurulan Antika Pazarı kurulduğu günler dışında her Pazar kuruluyor.  

"ÇANKAYA BELEDİYESİ UZMANLARI DENETLİYOR"

Ayrancı ve Ümitköy Organik Ürün pazarlarında 50'den fazla üretici, 141 tezgahta 118 farklı ürünle vatandaşlara sağlıklı, doğal ve organik tarımsal ürününü satarken tüketiciler de tezgahtaki sertifika sayesinde aldığı ürünün nerede, hangi koşullarda üretildiğini görme şansına sahip oluyor. Organik Ürünler Pazarı’nda organik ürün sertifikası olmayan ürünlerin girmesine ve satılmasına izin verilmezken ürünün her türlü kontrolü ve kaydı Çankaya Belediyesi yetkilileri tarafından yapılıyor. 

Ayrancı ve Ümitköy doğal pazarlarına Ankara’nın ilçeleri Kalecik, Ayaş, Güdül, Çubuk’un köylerinde yetişen doğal ve iyi tarım ürünlerinin satışı da yapılırken pazar müşterilerinin katılımlarını sağlamak, organik tarım konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yıl boyunca şenliklerden toplantılara kadar çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. 

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