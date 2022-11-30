Kadın ve genç istihdamını artıracak örnek iş birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile görsel ve işitsel medya alanında kadın ve genç istihdamı yaratmak için protokol imzaladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın ve gençlerin istihdama katılmasını sağlamak için İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile işbirliği yaptı. Egemenlik Evi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile okul yöneticileri katıldı.

Nitelikli ara eleman sorununa çözüm İşsizliğin ülkenin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınlara ve gençleri meslek sahibi yapacak bu iş birliğinin diğer kentlere de örnek olmasını diledi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise ön lisans düzeyinde nitelikli ara eleman yetiştirdiklerini ifade ederek bundan sonraki projelerde de iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Kadınların ve gençlerin istihdam olanakları güçlendirilecek Proje kapsamında gençler ve kadınların, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar doğrultusunda, görsel ve işitsel medya alanında eğitim alarak istihdama katılmaları hedefleniyor. Belirlenen kursiyerler hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’nde hem de İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda ücretsiz olarak yaratıcı drama, temel video ve fotoğraf çekimi, görüntü kurgulama teknikleri, temel düzeyde grafik içerik üretimi ve sosyal medya kullanımı, podcast yapımı eğitimleri alacak. Eğitimlerin ilk etapta, dijital pazarlama, E-Ticaret, mesleki İngilizce branşlarında verilmesi planlanıyor.