Son Dakika

Kadın üreticileri mutlu eden hibe

EKONOMİ 17.12.2022, 08:41
Kadın üreticileri mutlu eden hibe

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hamlesiyle alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi’ne toplamda 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde tarımsal ürünlerin çeşitliliğini arttırarak çiftçilere katkı sağlamaya devam ediyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi’ne toplam 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti. Hibe edilen soğanlar kooperatiflerin Döşemealtı ilçesi Kovanlık ve Kareveliler Mahallesi’ndeki üretim alanlarında toprakla buluşturuldu.

Kadın Kooperatiflerine Destekler Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Kadın kooperatiflerimiz tarafından üretilen çiçekleri belediye olarak satın alacağız. Daha sonra da şehrin belli noktalarında yer alan satış yerlerinde satışa sunacağız. Bu şekilde kooperatiflere hem tarımsal destek sağlıyoruz hem de ekonomilerine katkı veriyoruz” dedi.

Antalya Çiçek Açacak

Minerva Kadın Kooperatifi Başkanı Münevver Gençtürk, geçen yıl Büyükşehir Belediyesi’nden karakılçık buğdayı desteği aldıklarını ve çok verimli bir hasat yaşadıklarını ifade etti. Bu yıl da nergis ve frezya çiçeklerini yetiştireceklerini söyleyen Gençtürk, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden çok büyük destekler alıyoruz. Geçen yıl yetiştirdiğimiz karakılçık buğdaylarımızı una çevirdik, 0,5 glüten oranıyla kooperatif satış noktalarında satışa sunduk. Şimdi de kadınlar çiçektir diyoruz ve 2 dönüm araziye hibe edilen çiçek soğanlarını dikiyoruz. İnşallah Şubat ayında Antalya çiçek açacak” diye konuştu.

Başkan Böcek'e Teşekkür

Geçen yıl da hibe desteği ile nergis yetiştirdiklerini söyleyen S.S. Toprak Ana Kadın Kooperatifi üyesi Fatma Matur, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Matur, “Geçen yıl yetiştirilen nergisler hasat yapılır yapılmaz Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Kooperatifimizde çalışan kadınlarımıza maddi bir destek sağlandı” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4