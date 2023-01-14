Kadın kooperatiflerine 'Şeker' gibi destek

Şekerbank, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kooperatif destek programı kapsamında kadın kooperatiflerine finansal okuryazarlık eğitimi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Kadınların kolektif üretimin bir parçası olmasını desteklemek hedefiyle kadın üretici kooperatiflerine özel kredilendirme süreçlerini hayata geçiren Şekerbank, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik iş birliğinde, kadın kooperatiflerine yönelik bir eğitim gerçekleştirdi. Banka, FAO’nun 2019 yılında kırsal kalkınmada kadınların potansiyellerini ortaya çıkarma amacıyla hayata geçirdiği “Kooperatif Destek Programı” kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 17 kadın liderliğindeki kooperatifi Genel Müdürlüğü’nde ağırlayarak finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

Tüm gün gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ilk bölümde Şekerbank uzmanları, kadın kooperatiflerinin finansman konularında bilinç düzeyini ve finansal verimliliğini artırmak amacıyla eğitim verirken, ikinci bölümde ise FAO uzmanları tarafından kooperatif üyelerine dijitalleşme, marka, tasarım ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, kooperatif programı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak FAO olarak yürüttükleri çalışmalarda kurumlararası iş birliğinin önemini vurguladı. Selışık “Gıda sistemlerinin geleceği tarım sektöründeki kadınların potansiyellerini kullanabilmelerine imkân tanınmasına bağlı. Bu yüzden FAO Türkiye olarak kadınların konumunu güçlendirmek için kooperatifleşme modeli üzerinde yoğunlaştık" dedi.