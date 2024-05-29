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“Kadın Gücü Projesi” büyümeye devam ediyor

Akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamını artırmak üzere Mart 2018'de başlatılan Kadın Gücü Projesi, sektörün çehresini değiştirirken OPET ve İŞKUR bu kapsamda yeni bir protokole imza attı Kadın Gücü Projesi işe alım süreçlerinde OPET ve Sunpet bayilerinin İŞKUR istihdam teşviklerinden yararlanmasına olanak sağlayan protokol çerçevesinde özel eğitim ve mesleki gelişim programları da oluşturulacak

EKONOMİ 29.05.2024, 13:00
“Kadın Gücü Projesi” büyümeye devam ediyor

Akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamını artırmak üzere Mart 2018'de başlatılan Kadın Gücü Projesi, sektörün çehresini değiştirirken OPET ve İŞKUR bu kapsamda yeni bir protokole imza attı. Kadın Gücü Projesi işe alım süreçlerinde OPET ve Sunpet bayilerinin İŞKUR istihdam teşviklerinden yararlanmasına olanak sağlayan protokol çerçevesinde özel eğitim ve mesleki gelişim programları da oluşturulacak.İSTANBUL (İGFA) - OPET ve İŞKUR’un, “mesleğin cinsiyeti olmaz” algısının toplumsal düzeyde benimsenmesi için Mart 2018’de başlattığı ve akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamının arttırılmasına öncülük eden Kadın Gücü Projesi, iki kurum arasında imzalanan yeni bir protokolle daha geniş kitlelere ulaşacak. Kadın Gücü Projesi’nin lideri, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş tarafından imzalanan protokol kapsamında, Kadın Gücü Projesi’nin işe alım süreçlerinde OPET ve Sunpet bayilerinin İŞKUR istihdam teşviklerinden faydalanması mümkün olacak. Ayrıca özel eğitim ve mesleki gelişim programları da oluşturulacak.  

“KADIN GÜCÜ, DAHA DA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYA DEVAM EDECEK”

28 Mayıs Salı günü İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, “Kadınların eşit fırsatlara sahip olması; daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyanın temelini oluşturuyor. OPET olarak toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı projemiz Kadın Gücü, ne mutlu ki tüm ön yargıları yıkarak ilerliyor. Proje ile birlikte sadece OPET istasyonlarında değil, tüm akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamının arttığını görüyoruz. Kadınlar ile birlikte sektörün çehresini değiştiren, güzelleştiren bu projeyi akaryakıt istasyonlarındaki anlayış tamamen değişene kadar sürdürmeye kararlıyız. 6 yıl önce İŞKUR ile imzaladığımız protokolü yenileyerek Kadın Gücü Projesini daha da geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğimize gönülden inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

 

“AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Protokole imza atan İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “OPET ile 2018 yılının Mart ayında başlattığımız Kadın Gücü Projesi ile kadınların daha az yer aldığı akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüterek projenin başlangıcından bu yana sektörde kadınların daha fazla yer almasına yönelik önemli mesafeler kat ettik. Kadın istihdamı konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ile çalışma hayatında aktif rol alabilmelerinin sağlanmasına katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve bu konuda çalışma gerçekleştiren ilgili Bakanlıklarımız ile iş birliği yaparak Şubat ayında “İş Pozitif” Programımızı hayata geçirdik. Bu program kapsamında kadınlarımızın yetenek ve potansiyelini ortaya çıkarmak ve çalışma hayatının her alanında aktif hale gelebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” ile kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bugün de projemiz kapsamında OPET ile protokolümüzü yenileyerek iş birliğimizi daha da ileri seviyeye taşıyor, akaryakıt dağıtım sektöründe kadın istihdamının sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın sektöre büyük katkı sunacağına dair inancımız tam.”  

“BAYİLERİMİZDEKİ KADIN ÇALIŞAN SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI”

Kadının hayatın içinde her alanda var olmasının tüm toplumun refahı ve geleceği için büyük önem taşıdığına işaret eden OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ise imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadının istihdama katılmasının önündeki engelleri kaldırabilmek amacıyla Mart 2018’de başlatılan Kadın Gücü Projemizi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EPDK ve İŞKUR desteğiyle güçlü bir şekilde hayata geçirdik. Proje kapsamında akaryakıt istasyonlarımızda en az iki kadın çalışan olması hedefiyle yola çıktık. Proje başlangıcında istasyonlarımızda 1.541 olan kadın çalışan sayısı, Nisan 2024 itibarıyla yüzde 140’ın üzerinde bir artışla 4 bine yaklaştı. Projemize başlarken İŞKUR ile imzaladığımız protokolü yenilemek üzere harekete geçtik ve bugün sektörümüz ve kadın istihdamı için önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Bu iş birliği için başta projemizin lideri Filiz Öztürk olmak üzere İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve süreçte yer alan herkese destekleri için teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.”

Elde edilen başarılarla birlikte Kasım 2023’de Kadın Gücü’nü UN Women Türkiye ile başka bir boyuta taşıdıklarını da belirten Kahramanzade, “Eşitsek Fark Eder” adını verdiğimiz projemizin, toplumsal dönüşüme katkı sunması en büyük hedefimiz. UN Women ile birlikte akaryakıt dağıtım sektöründe bir değişim yaratmak ve tüm iş dünyasına örnek olmayı amaçlıyoruz. Kadın Gücü ile başlayan, Eşitsek Fark Eder ile devam eden adımlarımızla sektörümüzde kadın istihdamının artmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. 

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