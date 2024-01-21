'Kadın girişimciliğinde sürdürülebilirlik önemli'

Halbank tarafından düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nda “Yılın KOBİ Üretici Kadın Girişimcisi” seçilen ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen “Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı”na katıldı.Ankara (İGFA) - Bakanlık yetkilileri, STK başkanları ve girişimci kadınların iştirak ettiği toplantıda, 2030 yılına kadar özellikle kadın istihdamının ve kadının iş gücüne katılımını destekleyen politikaların görüşüldüğünü belirten Ayşe Köksal, “Sayın Bakanımızın başkanlığında yaklaşık 20 kişilik grupla gerçekleştirilen istişare toplantımız çok faydalı geçti” dedi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile de reel ekonomi içinde sanayici kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkılarını değerlendirdiklerini söyleyen ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, “Bakanımıza, kadın girişimciliğinde sürdürülebilirliği sağlamak gerektiğini sunma imkanım oldu. Kadın girişimciliğin sürdürülebilirliği önem taşıyor, bunun için de teknolojik gelişmeleri takipten dijital dönüşüme, endüstri 4.0’dan yeşil dönüşüme kadar kadın girişimci işletme sahiplerinin yardıma ve bilhassa finansmana ulaşma konusunda desteğe ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.

Köksal, toplantıda, kadın girişimcilerin rekabet imkanlarının artırılmasına yönelik teşviklerin artırılması ve vergisel avantajlar sağlanması gerekliliğini de öneri olarak sunduğunu da kaydetti.