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Kadın girişimciler TİM Wings'in kanatları altında

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A Ş ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” çalışmaları hız kazandı

EKONOMİ 24.05.2024, 11:49
Kadın girişimciler TİM Wings'in kanatları altında

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” çalışmaları hız kazandı.BURSA (İGFA)= - TİM WİNGS çatısı altında ilk aşamada Akbank Dönüşüm Akademisi ile pilot illerde eğitim programları tasarlandı. "İhracatta Sınırları Aş" başlıklı eğitim programlarının ikincisi İnovakademi, Akbank Dönüşüm Akademisi, TİM işbirliği ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim başlıkları ise Dış Ticaret, Finansal Okuryazarlık, Yeşil Dönüşüm, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, İhracata Yönelik Devlet Destekleri, Hedef Pazar Analizi, Gümrükleme oldu.

‘YARATTIKLARI KATMA DEĞERLE FAYDA SAĞLAYAN KADINLARIMIZIN SAYISININ ARTMASINA ŞAHİT OLMAKTAN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUZ’

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ve UN Women-UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) ilk imza atan, kadınlara ve gençlere yönelik EİB Export-Up Mentörlük Programını kurgulayan ilk Birliğiz. Gerek Türkiye İhracatçılar Meclisimiz gerek sürdürülebilirliğin öncüsü EİB olarak çalışan ve ülkemizin kalkınmasına yarattıkları katma değerle fayda sağlayan kadınlarımızın sayısının günden güne artmasına şahit olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. TİM WINGS Projesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eximbank, İGE ve TSE ile el ele verdi ve kadın ihracatçılarımız için büyük bir finansman desteği oluşturuldu. Bugüne kadar birbirinden başarılı işlere imza atan İhracatta Sınırları Aşan Ekonominin Güçlü Kadınları’nı yürekten kutluyorum.” dedi.

‘KADIN İHRACATÇILARI DESTEKLEMEK, KADIN GİRİŞİMCİLERİN YOLLARINI AÇMAK, GELİŞTİRMEK VE BÜYÜTMEK BİZİM GÖREVİMİZ’

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, “Türkiye ihracatla, ihracat kadınla büyüyecek’’ mottosuyla yola çıktığımız ihracatta kadını destekleme projemiz TİM WINGS 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öncesinde TİM Sürdürülebilirlik ve İnovasyon çalışma grubunun altında, Kadın İhracatçıyı Geliştirme Komitemizi kurduk. Kadın Konseyi çalışma grubundan tanıştığımız, birlikte olmaktan, çalışmaktan zevk aldığımız beş kadın ihracatçı bir araya gelerek fikirlerimizi paylaşmaya başladık. Seçilmiş ve Yönetim Kurullarının en tepe noktasında yer alan kadınlar olarak kadın ihracatçıları desteklemek, kadın girişimcilerin yollarını açmak, geliştirmek ve büyütmek bizim görevlerimiz arasında olmalı diye düşündük. İşte bu sorumlulukla kendimize bazı sorular sormaya başladık. Kadın girişiminde ya da yönetiminde kaç firma var ve gerçekten elini taşın altına koymuş olduğundan emin olduğumuz kaç kadın girişimci vardı? sorumuza tam net bir yanıt bulamadık. Bu yüzden TSE ile işbirliği yaparak, kadın girişimindeki ya da yönetiminde ki firmaları sertifikalandırarak hem doğru firmalara fayda sağlamak hem de istatistiki bilginin oluşumunun temellerini atmayı hedefledik.” dedi.

Seray Seyfeli, TSE ‘nin çıkardığı TSE-K 645 sertifikası için kolektif bir çalışma yürüttük. Ayrıca İGE AŞ ve Eximbank yetkilileriyle bir araya gelerek kadın ihracatçılara sağlanacak olan faydalar konusunda hem fikir olup yola çıktıklarını belirterek, girişimci belgesi olan kadın ihracatçılara 13 milyar liralık finansman desteği sağlanacağını söyledi.

‘TSE-K 645 BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİ SERTİFİKASYONU'NA PLATİN KATEGORİDE SAHİP OLAN İLK KURULUŞUZ’

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı ve POLYTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise, Türkiye'nin ilk kadın ihracatçı başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Yeni nesile cinsiyet ayrımcılığının konuşulmadığı ülke bırakacağına inandığını kaydeden Taşdelen Engin, "İhracatçılar olarak kadınların önündeki engelleri kaldırmak, onları da ekonomiye kazandırmak için gayret sarf ediyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

‘KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN PRESTİJLERİ TSE LOGOSUYLA GÜÇLENİYOR’

TSE Azerbaycan Temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, “TSE Belgesi kadın girişimcilerimiz için turnusol kağıdı görevi görüyor ve prestijleri TSE logosuyla güçleniyor. Toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak için teşviklerle ilerlemek çok önemli.” dedi.

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ise, 2024 yılı ilk 4 ayda ise 7,3 milyar dolar kredi, 7,6 milyar dolar sigorta olmak üzere ülkemiz ihracatına toplam 14,9 milyar dolar destek sağladıklarını belirterek, "Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan halihazırda sağladığımız 100 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli kredi işlemi ile Japon İhracat ve Yatırım Sigortası (NEXI), Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, ICIEC gibi uluslarüstü kurumların garantileri/sigortaları altında sağlanacak kaynaklar ile ihracatçılarımızın karbon dönüşümü süreçlerinin desteklenmesi, yeşil yatırımların desteklenmesi, yeşil ürün üreticilerinin desteklenmesi, KOBİ’lerin finansmanı, kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi gibi birçok alanda ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artıracağız. Güçlü öz kaynaklarımızla Türk Eximbank olarak 2024 yılında ihracatımıza 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu. 

Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehtap Yılmaz da dijital ve yeşil dönüşümün girişimciler için çok önemli olduğunu kaydetti. Yılmaz, Türkiye’de 2023 yılında e-ticaretin 5 milyar dolarlık hacime ulaştığını,  2028 yılında ise 40 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Finansman tarafında e-ihracatın önünü açarak ihracatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlikte ise 2030 yılına kadar 800 milyar lira hedefimiz var.” dedi.

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