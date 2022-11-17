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Kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor

EKONOMİ 17.11.2022, 07:48
Kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ve Mersinden Kadın Kooperatifi destekleriyle yürütülen ‘Evimiz Atölye Projesi’ kapsamındaki ‘Çoraptan Oyuncak Yapım Kursu’nu tamamlayan kadınlara ‘Eğitim Sertifikaları’nı verdi.MERSİN (İGFA) - Mersin’in birçok farklı mahallesinde yaşayan kadınlar, Evimiz Atölye Projesi ile bir ve beraber oldu. Kadınlara seslenen Başkan Seçer, Mersin’in farklı mahallelerinden kadınların bu program kapsamında bir araya geldiğine değinerek, “Birbirinize soruyor musunuz; senin doğduğun, atanın doğduğu memleket ne? Senin meşrebin ne, mezhebin ne, ırkın ne? Ne güzel, kardeşçe bir aradayız değil mi? İşte Mersin böyle bir yer” dedi.

Törende; Çilek Mahallesi’nden 119, 50. Yıl Mahallesi’nden 88, İstiklal Mahallesi’nden 82 ve Karaduvar Mahallesi’nden 47 kadın olmak üzere, toplam 336 kadına sertifikaları teslim edildi. Başkan Seçer ve Meral Seçer, kadınların katılım belgelerini verdikten sonra, çocuklara çoraptan yapılan oyuncaklardan hediye etti.

Başkan Seçer: “Kadınlar sayesinde şehrimiz tertemiz”

Kadın muhtarların da bulunduğu törende, temsiliyette kadın sayısının daha fazla olması gerektiğini belirterek, kadınların olduğu her alanda işlerin daha iyi yapıldığına dikkat çeken Başkan Seçer, “Göreve ilk başladığımda kentteki parkların bakımını ve sokakların temizliğini, bu işi çok güzel bir şekilde yapacaklarına inandığım kadınlara vermenin doğru olduğunu düşündüm. Şu anda Tarsus’tan Anamur’a kadar 450 civarında kadınımız park bakımıyla, refüj bakımıyla ilgileniyorlar. Onların sayesinde parklar ve şehir tertemiz oldu” ifadelerini kullandı.

“Kardeşçe bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Evimiz Atölye Projesi’nin gönüllülük esasına dayandığına değinen Başkan Seçer, “Bu toprakların, Anadolu topraklarının özünde bu var. Şimdi bu topluluğa bakıyorum. Burada Karaduvar, Çilek, İstiklal, 50. Yıl Mahallesi var mı? Şimdi birbirinize soruyor musunuz; senin doğduğun, atanın doğduğu memleket ne? Senin meşrebin ne, mezhebin ne, ırkın ne? Ne güzel, kardeşçe bir aradayız değil mi? Mersin işte böyle bir yer” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizi takip edin, belediyemizi çok iyi tanıyın”

Vatandaşlara belediyenin TEKSİN, mahalle mutfakları, atölye çalışmaları, eğitim yardımları, evde bakım ve sağlık hizmetleri, halk kart, cenaze hizmetleri, kariyer merkezi ve dosthane gibi birçok uygulaması olduğunu belirterek, bunlardan mümkün olduğunca yararlanmalarını isteyen Başkan Seçer “Özellikle kadınlarımız, belediyemizi takip etsin. Çünkü onlara ait çok şey var. İşte bir tanesinin içindesiniz. Evimiz Atölye; ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek.’ Demek ki ben de takip ediyorum. Ne yaptığımı da biliyorum” dedi.  

37 noktada kurdukları Mahalle Mutfakları’nın, Türkiye’de belediyelere model olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, şu anda her sabah ücretsiz çorba dağıtımına yine başladıklarını belirterek, “Tok acın halinden anlamaz. Özellikle sabah erken tarlaya bahçeye giden işçilerin, araçların beklediği yerlere koyuyoruz; okul yollarında, üniversite kapısında hizmet veriyor. Bir ara adımız ‘Çorbacı Başkan’a çıktı. Gülüyorlardı. Varsın gülsünler” ifadelerine yer verdi.

“Önce insan, hele hele çocuk ve kadın bizim için her şeyden önemli”

Temel belediyecilik hizmetlerinin her zaman yapılabileceğine dikkat çeken Başkan Seçer, asıl önemli olanın vatandaşın yaşadığı diğer sıkıntıları da anlayabilmek olduğunu belirterek, “Yol da yaparız, park da yaparız. Ama sizin ağrınız sızınız varsa, acınız varsa, karnınız açsa, diğer hizmetlerin hiçbir kıymeti yok. Bunlara da dikkat etme görevi Belediye Başkanınındır. Mersin Belediyesi’ni ve başkanını kendi ailenizden biri görün, emin olun Başkan da sizleri kendi ailesinden bir fert olarak görüyor. Sizin yaşadığınız acının, sizin çocuklarınızın çektiği bir acının, benim çocuklarımın çektiği acıyla hiçbir farkı yok” diye konuştu.

Kadınlara seslenerek, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçip, her türlü sorunlarını konuşup, görüşebileceklerini de ifade eden Başkan Seçer,  “Psikolojik sorun, hukuki sorun, sağlık sorunu, başkasına açamadığınız konular olabilir. Özeliniz olabilir. Gelin, Kadın Dairemizin ilgili birimleriyle temasta olun ve onlarla paylaşın” dedi. Türkiye’nin ekonomik bir kriz ve hayat pahalılığı yaşadığını da dile getiren Başkan Seçer, “Bu bir gerçek. Bu hayat pahalığında ev geçimi çok zor. Eğitim, çocuklarımız için her şeyden önemli. Bizi eğitim kurtaracak. Çünkü gelişmiş, zengin olmuş ülkeleri kurtaran eğitim olmuş. O yüzden çocuklarımızı eğitelim” dedi.

“Tek bir kelime söyleyeceğim; sizleri çok seviyorum”

Mersin Büyükşehir’in, faydalanabilecekleri pek çok hizmeti olduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Seçer, “Tek bir kelime söyleyeceğim; sizleri çok seviyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Bunu bir tarafa yazın. Burada olduğum sürece de ben ve çalışma arkadaşlarım, Mersinli hemşerilerimin yararına olan her şeyi yapacağız” diye belirtti.

Meral Seçer: “Birlikte daha da güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum”

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye Projesi’nin doğuş noktasını anlatarak, “Çok güzel bir enerji var, mutluluk var. Mahalle gezilerimizde de bu enerjiyi hissediyordum. Ama hepiniz bir arada olunca, daha da bir güzellik oldu. Bizleri bir araya getiren projemiz Evimiz Atölye projesinin doğuşunu mahallelerde anlatmıştım. Kadınlarımız bağda bahçede çalışabiliyorlar, kendi ürettiklerini Büyükşehir’in üretici pazarlarında satabiliyorlar, ama evde çoluğuyla çocuğuyla haşır neşir olan, gerektiğinde büyüklerin bakımını üstlenen kadınlarımız; ne sosyal bir faaliyette bulunabiliyorlar, ne de aile bütçelerine katkı sunabiliyorlar. İşte bu noktada Başkanımız bize dedi ki; ‘Siz bu kadınlar için ne yapabilirsiniz? Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllülük Şubesi’yle bu yola çıktık” diye konuştu.

16 mahalle üzerinde çalıştıklarını ve hepsinde büyük bir memnuniyet gözlemlediğini dile getiren Meral Seçer, “Yeni bir iş edinme, fikir edinme, birlikte olma, sosyalleşmenin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Farklı mahallelerden gelen kadınlarımızın birbirleriyle sohbetlerinde, yeni çıkacak fikirler çok önemli. Sizden gelen fikirleri çok kıymetli buluyoruz ve birlikte daha da güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

“Projenin karşılığını ciddi anlamda alıyoruz”

50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Böyle bir projede bizlere destek verdikleri için öncelikle Başkanımıza ve eşine, başkanvekilimiz Gülcan Hanıma, Serdal Bey'e ve Şerife hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Vahap Başkanımızın bu projeleri mahalle genelinde yayılacak, yayılmaya da devam ediyor. Ciddi anlamda karşılığını alıyoruz. Teşekkürlerini sunuyorum böyle bir projede bizlere destek verdiği için” dedi.

“O kadar güzel projeler var ki, yetişemiyoruz”

İstiklal Mahallesi Muhtarı Yasemin Demiralp ise, “Öncelikle bu güzel etkinlik için sevgili Vahap Başkanıma ve eşine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir o kadar güzel projeler yapıyor ki, inanın yetişemiyoruz artık. Belediyemizin her birimi çok güzel çalışıyor, her bölümü çok güzel projeler üretiyor. İyi ki Vahap Başkanım Büyükşehir Belediye Başkanı oldu” diye konuştu.

Mersin’in 4 bir yanından kadınlar Evimiz Atölye Projesi ile bir ve beraber oldu

Yasemin Özdemir, “İki tane çocuğum olduğu için çalışmıyordum, benim için hem sosyalleşmek açısından, hem de evde bir şeyler üretebilmek adına kulağıma hoş geldiği için hemen ben de gittim. Bu bebekler çocuklara verilecek, o düşünce de çok güzel” dedi.

Evimiz Atölye Projesi’ne Çilek Mahallesi’nden katılan 39 yaşındaki Filiz Özdemir, “Ev hanımıyım. Belediyemizin bize açtığı bu proje çok güzel. Hem eve katkı olması adına, hem de boş zamanımızı değerlendiriyoruz, güzel bir şey. Gelecekte talepler olursa, çalışıp ev halkına katkıda bulunmak istiyoruz. Kadınlar isterse her şeyi başarır” dedi.

İstiklal Mahallesi’nden Binnur Erkulu, “Emeklerimizin karşılığını almak için geldik. Hocalarımız mükemmel, yaklaşımları çok güzel. Çok harika bir etkinlik oldu bizim adımıza. Hem mahalle olarak kaynaştık, arkadaş olduk, dost olduk, paylaşımcı olduk, birbirimize destek olduk. Kadın dostu bir belediyemiz var” diye konuştu.

50. Yıl Mahallesi’nden projeye dahil olan kadınlardan Zuhal Yalçın, “Projede bayağı bir ilerleme yaşıyoruz ve bana kattığı değerler maddi manevi çok yüksek oldu. Hem özgüvenim, hem de çocuklarım adına bu projeye katılmak istedim. Tüm ev hanımlarına sesleniyorum. Bu projeye katılmalarını diliyorum” dedi.

2 çocuk annesi Ayşegül Cici “Evde kiracı olduğumuz için, eşime destek amaçlı katıldım. Haftada bir gün projeye katılıyorduk. Şu anda belgelerimizi almaya geldik. En önemlisi kadınların kendi ihtiyaçlarını alabilmesi için çok güzel bir proje” diye konuştu.

Karaduvar Mahallesi’nden Fehime Sakar, “Yıllardır el işi, örgü yaparak aileme katkıda bulunuyorum. Bu hizmetten dolayı Başkanımıza, eşine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  Evde boş oturan tüm kadınları projemize davet ediyorum. İki tane kızım var. Bu el işinden ve böyle etkinliklere katılarak üniversitede okuttum onları” dedi.

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