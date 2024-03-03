Kadın çiftçilere süs eğitimi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıcakaya ve Mihalgazi’den gelen kadın çiftçilere yönelik “Süs Bitkisi Yetiştirme Eğitimi” düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, fidanlık üretim alanlarındaki seralarda yıllık 1 milyon adet çiçek üretimi yaparak Eskişehir’i güzelleştirmeye devam ederken eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.
Başta ilk ve orta dereceli okullardan gelen öğrenciler olmak üzere üretim yapılan seralarda eğitim ve teknik gezilere ev sahipliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, son olarak Sarıcakaya ve Mihalgazi’den gelen 45 kadın çiftçiye “Süs Bitkisi Yetiştirme Eğitimi” gerçekleştirdi.
İlk olarak seralarda üretim aşamalarını teorik olarak dinleyen kadın çiftçiler, daha sonra çiçek tohumu ekimi yaparak sulama ve bitki bakımı gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldılar.
Büyükşehir yetkilileri, kadın çiftçileri süs bitkilerinin çoğaltımı ve yetiştiriciliğinde gerekli malzeme ile ekipmanlar hakkında da bilgilendirerek merak ettikleri soruları yanıtladılar.
Düzenlenen eğitim nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden üretici kadınlar, aldıkları eğitimlerin kendilerini yeni alanlarda geliştirme imkânı sunduğunu ifade ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|28
|73
|2. Galatasaray
|27
|72
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Rizespor
|28
|39
|7. Sivasspor
|28
|38
|8. Başakşehir
|27
|36
|9. Antalyaspor
|27
|35
|10. Kayserispor
|28
|35
|11. Samsunspor
|27
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Ankaragücü
|28
|30
|14. Alanyaspor
|27
|30
|15. Hatayspor
|28
|29
|16. Karagümrük
|27
|29
|17. Konyaspor
|27
|28
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|27
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|24
|49
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Boluspor
|24
|39
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Tuzlaspor
|25
|24
|15. Şanlıurfaspor
|24
|23
|16. Adanaspor
|24
|23
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|26
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|25
|28
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|26
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|26
|59
|3. Barcelona
|26
|57
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Getafe
|27
|35
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Deportivo Alaves
|26
|29
|13. Villarreal
|26
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Rayo Vallecano
|27
|26
|16. Mallorca
|26
|24
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|27
|9