Kadın çiftçilere süs eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıcakaya ve Mihalgazi’den gelen kadın çiftçilere yönelik “Süs Bitkisi Yetiştirme Eğitimi” düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, fidanlık üretim alanlarındaki seralarda yıllık 1 milyon adet çiçek üretimi yaparak Eskişehir’i güzelleştirmeye devam ederken eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Başta ilk ve orta dereceli okullardan gelen öğrenciler olmak üzere üretim yapılan seralarda eğitim ve teknik gezilere ev sahipliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, son olarak Sarıcakaya ve Mihalgazi’den gelen 45 kadın çiftçiye “Süs Bitkisi Yetiştirme Eğitimi” gerçekleştirdi.

İlk olarak seralarda üretim aşamalarını teorik olarak dinleyen kadın çiftçiler, daha sonra çiçek tohumu ekimi yaparak sulama ve bitki bakımı gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldılar.

Büyükşehir yetkilileri, kadın çiftçileri süs bitkilerinin çoğaltımı ve yetiştiriciliğinde gerekli malzeme ile ekipmanlar hakkında da bilgilendirerek merak ettikleri soruları yanıtladılar.

Düzenlenen eğitim nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden üretici kadınlar, aldıkları eğitimlerin kendilerini yeni alanlarda geliştirme imkânı sunduğunu ifade ettiler.