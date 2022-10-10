Kaçak ve kalitesiz kömüre geçit yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşmasıyla hava kalitesini ve insan sağlığını korumak için kömür satış depolarındaki kontrollerini arttırdı. Ekipler bir yılda kentteki 364 kömür satış noktasında toplam 800 denetim yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının yaklaşmasıyla kömür satış noktalarındaki denetimleri arttırdı. Ekipler, kaçak ve kalitesiz kömür satışını engellemek, kentteki hava kalitesini ve insan sağlığını korumak için bir yılda 364 kömür satış noktasını 800 kez denetledi. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen 9 firmaya Çevre Kanunu kapsamında 215 bin TL’lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu. Son bir yılda kömür kullanan merkezi sistemli apartmanlardaki denetim sayısı ise 900’e ulaştı.

Kurallara uymayanlara ceza Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli Denetim Şefi Arzu Küçükefe, kömür numunelerinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre analizleri için uygun bulunan laboratuvarlara gönderildiğini ifade etti. Alınan kömürün İzmir içinde satış izin belgesinin bulunup bulunmadığının tüketici tarafından da sorgulanması gerektiğini belirten Arzu Küçükefe, “Eğer Valilik tarafından düzenlenmiş satış izin belgesi varsa bu kömürü rahatlıkla alabilirler. Ekiplerimizce düzenli olarak yakıt kalitesi ve yakma sistemlerinin kontrolleri yapılıyor ve bu konularda halkımız bilgilendiriliyor'' diye konuştu.

Arzu Küçükefe kalitesiz kömürlerin kaliteli kömür içerisine karıştırılarak satılmasına karşı da denetimler yapıldığını ve bu durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin uygulandığını ifade etti.