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Jeotermale yeni yatırımlar yolda

EKONOMİ 28.01.2024, 09:37
Jeotermale yeni yatırımlar yolda

Elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde jeotermal enerjinin payı, 2023 yılında, bir önceki yıla göre aynı seviyede kalarak 1.691 MWe seviyesinde gerçekleşirken, sektör temsilcileri jeotermal enerjinin kullanıldığı alanlarda yatırımların artacağı görüşünde.İSTANBUL (İGFA) -2023 yılı, temiz enerji sektöründe zorlu bir yıl olarak geride kalırken, Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2.338 Megavat (MWe) artarak  106.344 MWe seviyesine ulaştı.

2023 yılı sonuçlarını ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıklayan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap; Türkiye’de elektrik üretimi, seracılık, konut ısıtma, termal turizm, sebze meyve kurutma gibi entegre kullanım başlıkları dahil edildiğinde 7 bin MW seviyesinde jeotermal enerji kullanımının söz konusu olduğunu belirterek, “Bu seviye; keşfi tamamlanmış jeotermal kaynaklarımızın 62.000 MW seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, potansiyelimizin çok çok altında.” dedi.

Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinde Avrupa’nın lider, kurulu güç sıralamasında ise dünyanın 4’üncü ülkesi konumunda olduğunu hatırlatan Kındap, “Jeotermal enerji, ülkemizin dünyada açık ara lider ülkesi olabilecekken adeta varlık içinde yokluk çektiği bir kaynak. 2023 yılına 1700 MW elektrik enerjisi kurulu gücü ile başlamıştık, sıfır seviyesinde artışla yine 1700 MW ile yılı kapattık. Bu seviye ile dahi Avrupa’nın birinci ülkesiyiz.” yorumunu yaptı.

ULUSAL ENERJİ EYLEM PLANI’NDAKİ HEDEFLER POTANSİYELİN ALTINDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2023 yılı Ocak ayında açıklanan Ulusal Enerji Eylem Planı’ndaki jeotermal hedeflerin de potansiyelin çok altında kaldığını söyleyen Kındap, 2053 Net Sıfır vizyonuna ulaşmada jeotermal enerjinin üstleneceği anahtar role dikkat çekerek, Ulusal Enerji Eylem Planı’nda 2030 yılında jeotermalin biyokütle enerjisi ile birlikte 5100 MW kurulu güç hedefinin bulunduğunu söyledi. Bu hedefin Türkiye’nin potansiyelinin çok çok altında olması bir yana, sektör olarak kurulu gücü kısa sürede ve tek başına 5 bin MW ve üzerine taşımaya hazır olduklarını kaydeden Kındap, "Bunun için keşiflerimiz, sermayemiz, teknolojimiz ve insan kaynağımız hazır. Ülkemizin 2053 Net Sıfır vizyonuna ulaşmada karşılaşacağı zorluklar ve jeotermalin üstleneceği anahtar rol düşünüldüğünde, ulusal hedeflerimizde revizyon yapılması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

JEOTERMALE YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Güneş enerjisi dışındaki tüm temiz enerji kaynaklarına yatırımda belirgin bir gerileme yaşandığının altını çizen JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, yatırım ivmesindeki düşüşte, Türkiye’de finansman kaynaklarına erişimde yaşanan sorunların ve uzun süren izin süreçlerinin etkili olduğunu vurgulayarak, bu süreçlerin hızlandırılması ve yatırımların önünün açılması gerektiğini ifade etti.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, enerji üretimi dışındaki jeotermal kullanım alanlarında da çok güzel gelişmeler yaşandığını, Organize Tarım Bölgeleri çalışmalarını sektör olarak memnuniyetle izlediklerini belirtti.

41 ilde toplam 60 OTB’nin yatırım sürecinin devam ettiğine işaret eden Kındap, Aydın -Efeler ve Denizli - Sarayköy organize tarım bölgelerinde üretime başladığı bilgisini verdi.

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