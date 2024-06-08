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Jeep® “Avenger e-Hybrid” ile Türkiye’deki ürün gamını genişletiyor

Avenger e-Hybrid, 100 HP güç üreten 1 2 litre 3 silindirli motor seçeneği, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile yüksek verimlilik sağlıyor

EKONOMİ 08.06.2024, 12:44
Jeep® “Avenger e-Hybrid” ile Türkiye’deki ürün gamını genişletiyor

Avenger e-Hybrid, 100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motor seçeneği, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile yüksek verimlilik sağlıyor. İSTANBUL (İGFA) - 2024’ün ilk 5 ayında sınıfının en çok satan elektrikli modeli olmayı başaran 0 elektrikli Jeep® Avenger’ın hibrit motora sahip versiyonu da Türkiye yollarıyla buluşuyor. İlk tamamen elektrikli modeli Avenger’ı geçtiğimiz yıl tanıtan Jeep® markası, şimdi ise Türkiye’de sunmaya hazırlandığı MHEV teknolojisini kullanan Avenger ile iddiasını daha ileriye taşıyor. Haziran ayından itibaren Jeep showroomlarındaki yerini alan Avenger e-Hybrid, markanın yenilikçi ürün gamının daha da genişlemesini sağlayacak.

Yenilikçi MHEV (mild hibrit) motor teknolojisinden güç alan yeni Avenger e-Hybrid, markanın üstün sürüş deneyimini daha düşük CO2 emisyonuyla sunuyor. Yeni Avenger e-Hybrid’e güç veren motor, üstün teknolojisi sayesinde hem konfor hem de performans sunarak çevreci ve kusursuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Otomatik 6 ileri E-DCT6 çift kavramalı şanzıman ve entegre elektrikli motor ile eşleştirilen Avenger e-Hybrid, müşterilerin düşük hızlarda tamamen elektrik motoru ile yol almalarına imkân veriyor.

100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip Avenger e-Hybrid, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile yüksek verimlilik sunuyor. Aracın yenilikçi şanzımanı 21 kW’lık bir elektrik motoru, bir invertör ve merkezi şanzıman ünitesini barındırıyor.

Avenger e-Hybrid’in öne çıkan özellikleri arasında gerçek bir hibrit deneyimi sunan 48V sistem yer alıyor. Aracın yakıt tüketimi sadece 5.1 lt/100 km ile dikkat çekerken motorun her koşulda yüksek performans sunması, sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor.

Limited ve Summit donanım seçenekleriyle satışa sunulan Avenger e-Hybrid’in  Limited versiyonunda, 17 inç parlak gümüş alaşım jantlar, full LED reflektör ön farlar, gövde rengi kapı kolları ve gümüş koruma plakaları gibi dış tasarım özellikleri bulunuyor.  

Limited versiyonun kabin içerisinde ise kumaş/vinil premium koltuklar, gümüş rengi gösterge paneli ve iç trimler, deri direksiyon simidi gibi özellikler sunuluyor. Öne çıkan diğer özellikler arasında ise 10.25 inç HD dokunmatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli, otomatik klima, Adaptive Cruise Control (ACC), otonom acil fren desteği, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, yokuş iniş desteği, Selec Terrain 6 farklı sürüş modu ve autohold özellikli elektrikli park freni yer alıyor.

Avenger e-Hybrid’in Summit donanım paketinde ise Limited donanımına ek olarak 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, full LED ön ve arka farlar, karartılmış camlar ve otomatik uzun farlar gibi dış tasarım özellikleri ve kabin içerisinde 8 farklı iç ambiyans aydınlatma seçeneği yer alıyor. Summit donanımda; otomatik kararan dikiz aynası sürüş konforunu arttırırken; anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, 180° geri görüş kamerası (drone view), 360° park sensörleri, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, elektrikli açılabilen bagaj kapağı ve seviye 2 otonom sürüş standart olarak yer alıyor.

Haziran ayından itibaren 1.598.250 TL’den başlayan fiyatlarla Jeep® showroomlarındaki yerini alan Avenger e-Hybrid; Limited versiyonu ile ÖTV muafiyeti kapsamına da giriyor. 
Muafiyet kapsamındaki müşteriler 891.000₺ fiyat ile Avenger e-Hybrid sahibi olabiliyor.

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