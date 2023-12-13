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Jeep Avenge segmentinin en çok tercih edileni oldu

EKONOMİ 13.12.2023, 15:10
Jeep Avenge segmentinin en çok tercih edileni oldu

Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY- Car of the Year) seçilen Jeep Avenger, Türkiye’de satışa sunulduğu ilk ayda segmentinin en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Jeep®’in, sürdürülebilir geleceğe yönelik oluşturduğu elektrifikasyon stratejisinin en yeni ürünü Avenger, ODMD kasım ayı satış verilerine göre B-SUV segmentinin en fazla tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Jeep Avenger, Türkiye’de satışa sunulduğu ilk ayda 248 adetlik satışa ulaştı. Kazandığı Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY- Car of the Year) Ödülü’yle dikkatleri üzerine çeken Avenger, üstün sürüş kabiliyeti, yenilikçi teknolojiler, geniş iç hacim, konfor ve eğlence sunuyor.

Mevcut ürün gamının tamamı elektrik enerjisiyle hareket edebilen hibrit modellerden oluşan Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, fonksiyonel tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve sınıfının en iyi sürüş kabiliyetiyle kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunuyor. Hem asfalt hem de hafif arazi kullanımında ideal bir tercih olarak ön plana çıkan Avenger, Jeep'in yenilikçi ruhunu ve çevreci yaklaşımını temsil ediyor.

Jeep’in dünyada sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin önemli bir adımını temsil eden ve Stellantis’in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Avenger, önden çekişli araçlar içinde sınıfının en iyi sürüş kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 km’de 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor. “İstediğin yere git, özgürce yaşa” mottosunu destekleyen geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550 km’ye varan menzil sunuyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Batarya dahil 1.500 kg ile elektrikli bir araç için oldukça düşük bir ağırlığa sahip Avenger bunun faydasını menzil ve ataklık olarak ortaya koyuyor. Avenger 0'dan 100 km/s hıza 9,0 saniyede ulaşıyor.

Tüm bu özellikler Avenger’ı sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile sunulan Avenger 1 milyon 593 bin 750 lira fiyattan satışa sunuluyor.

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