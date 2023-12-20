Japonya’ya sağdan direksiyonlu elektrikli e-JEST

Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Kuzey Amerika’nın ardından şimdi de Japonya pazarında hizmet vermeye başlıyor.BURSA (İGFA) - e-JEST’i, Japonya’da Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende tanıtan Karsan, bu pazarda distribütörü Altech firmasıyla faaliyetlerine başladı.

İsmi otomobil kavramıyla birlikte anılan bir ülkede, Türk markası olarak yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa’daki başarılarımız ve Kuzey Amerika pazarında büyük bir hızla genişlettiğimiz araç parkımızın yanına şimdi de Japonya pazarını ekliyoruz. ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonumuz ile dünyada toplu ulaşımı dönüştürüyoruz. Bu dönüşüme, 2018 yılı sonunda 6 metrelik elektrikli minibüs e-JEST ile başlamıştık. Hedefimiz bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapatmak" dedi.

Kısa bir süre önce Kanada ile Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST modelinin son 3 yıldır üst üste Avrupa’da kendi sınıfının en fazla tercih edilen modeli olmaya devam ettiğini ifade eden Baş, bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya’ya giriş yapan ilk elektrikli Avrupa markası olduklarını, ayrıca Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldiklerini söyledi.