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Japonlar Türk lezzetlerine hayran kaldı

japonya’ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türk gıda ihracatçıları 5-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı’ndan ihracat hedeflerine ulaşacak ticari bağlantılarla yurda döndüler.İZMİR

EKONOMİ 13.03.2024, 11:57
Japonlar Türk lezzetlerine hayran kaldı

japonya’ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türk gıda ihracatçıları 5-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Foodex Japan Fuarı’ndan ihracat hedeflerine ulaşacak ticari bağlantılarla yurda döndüler.İZMİR (İGFA) - Gıda sektörünün Japonya'ya ihracatı 2024 yılının iki aylık döneminde yüzde 42'lik artışla 69 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı. 

Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri’nin yaptığı Foodex Japan Fuarı’nda Türk gıda sektörü 51 firmayla yerini alırken, Türkiye pavyonu Japonların en çok beğenisini kazanan ülke pavyonlarının başında geldi.

Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi ilişkilerin 100. Yılı olması nedeniyle Türkiye Tokyo Büyükelçiliğiyle birlikte 1 yıllık bir hazırlık sonrasında Foodex Japan Fuarı’na katıldıklarını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, emeklerinin karşılığını aldıklarını, çok başarılı bir fuarı geride bırakarak Türkiye’ye dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Foodex Fuarı’nda Türkiye’nin güçlü olduğu ürünlerden özel bir stant yaptıklarını anlatan Işık, “Bu yıl Foodex Fuarı’nda katılımcı sayımızı 39’dan 51’e çıkararak Türkiye standını yüzde 40 büyüttük. Güçlü olduğumuz ürünleri sergilediğimiz stantta satın almacıların bu ürünleri hangi stantlarda bulabileceklerini gösterir yönlendirmeler yaptık. Ziyaretçilerden çok beğeni aldık. Stantlarımıza da ziyaretçi sayısını artırdık. Stantlarımızı daha ürün odaklı, ferah, daha aydınlık bir şekilde dizayn ettik. Tadım alanını genişlettik ve çekim merkezine dönüştürdük. Japonya pazarında bugünkü seviyeye 30 yılda geldik ama bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyeceğiz. Türk ürünlerini kabul etmiş bir paza haline geldiler. Makarnadan, çekirdeksiz kuru üzüme, balıktan zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden susama geniş bir ürün grubunda ihracat yapıyoruz Orta vadede 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç edebilecek konuma geleceğiz. Foodex Japan Fuarı kapsamında Türkiye-Japonya siyasi ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde bir resepsiyon verdik. Bu resepsiyona Japonya'nın en büyük marketler zincirlerinden Aeon'un satın almacıları başta olmak üzere çok sayıda Japon satın almacı katıldı. Çok verimli bir toplantı oldu. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo Ticaret Başmüşavirimiz Mukaddes Nur Yılmaz ve Ticaret Müşavirimiz Güzide Zeynep Karahisarlı'ya eşsiz evsahiplikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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