İzmit'te kadınları 'bağ'layıcı proje

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) işbirliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi’nin eğitimleri İZGİM’de devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün KOİDER ile ortaklaşa yürüttüğü Bağ Projesi’nde eğitimler devam ediyor. “İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor” temasıyla devam eden projede eğitim almaya hak kazanan 16 kadın eğitimlerini İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde sürdürüyor.

EĞİTİMLER İZGİM’DE DEVAM EDİYOR

İthalat, ihracat, kaynak yönetimi, markalaşma, ticari faaliyetlerde hukuki sorunlar ve çözüm yolları, e-ticaret gibi birçok konuda eğitim alan kadınlara alanında uzman isimler yardımcı oluyor. İthalat ve ihracat eğitimi Funda Bilgilier, Kalite Yönetimi ve Pazarlama Stratejisi eğitimi de Ersan Durgut tarafından verildi. Bunun yanında, Öteberry Firma Sahibi Burcu Bayram, Numelange-Nutat-Desibu Firma Sahibi Burçin Çangal ve Şefkat Özel Eğitim sahibi Hilal Şahinarslan da kadınlara ilham veren konuşmalar gerçekleştirdi. Eğitimler her hafta Cuma günü İZGİM’de devam edecek.