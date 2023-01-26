İzmit'te evden iş imkanı ile kadınlara 'Çınar' desteği

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin destekleriyle kurulan ve kadınlara evde iş imkânı sunan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi bugüne kadar 50 bin ürün ile 2 bin kadına destek olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi üretmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde maske dikimiyle faaliyetlerine başlayan ve zaman içerisinde kendisini geliştiren; kişisel ve toplu siparişler alan Çınar Kadın Kooperatifi kadın istihdamı sağlamak amacıyla evlere iş veriyor.

Kadın emeğinin görünür kılınması ve değerlendirilmesi amacıyla başlatılan proje ile kadınlar evlerinde abajur, punch kırlent, kemer, hırkaya boncuk işleme, tülbent işleme, çiçek motifli işleme gibi el emeği ürünleri yaparak kazanç elde ediyorlar. Çınar Kadın Kooperatifi bu zamana kadar yapılan 50 bin ürün ile 2 bin kadına destek sundu. Evlerde iş yapmak isteyen kadınlar Çınar Kadın Kooperatifi’ne(M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:34 İzmit) gidebilir ya da 02623180000- 4730 telefon numarasından bilgi alabilir.