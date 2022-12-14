İzmit 'istiridye mantarı' üretimine devam edecek

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimine yeni yılda da devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - ‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla, alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi, bir yıl önce başladığı istiridye mantarı üretimini yeni yılda da ara vermeden sürdürecek.

Modern Hayvan Pazarı’nda kurulan üretim serasında yılın son flaşını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki sezonda istiridye mantarı üretimine devam edecek.

Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları, Kardeş Eller Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ve mahallelerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken Çınar Halk Market reyonlarında da uygun fiyata satışa sunuldu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, protein bakımından zengin istiridye mantarı ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturmaya ve hasat edilen ürünleri vatandaşlara ulaştırılmayı sürdürecek. Mantar üretim tesisinde çiftçilere ve talep eden vatandaşlara verilen eğitimler de yeni yılda da devam edecek.