İzmit'in yöresel kıyafetleri ABD’ye ihraç ediliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Amerikalı iş insanına sipariş hazırlayarak, yurt dışına ürün satmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor.

Yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Çınar Kadın Kooperatifi kadın istihdamına önemin yanı sıra hazırladığı ürünleri yurt dışına göndermeye başladı. Üretici kadınları, ihracatla ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Tekstil üzerine yaptığı çalışmalarda birçok firma tarafından kooperatifle anlaşmalar yaparken, Amerikalı iş insanının talebi üzerine Afrika ve Dubai yöresel kıyafetleri üzerine sipariş aldı.

İlk numuneleri dikilip ABD’ye gönderilen yöresel kıyafetler beğeni topladı.

Çınar Kadın Kooperatifinin yurt dışı siparişlerinin artarak devam edeceği öngörüldü.