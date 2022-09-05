İzmit Çarşısı eğitimlerle markalarını geliştiriyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinden olan, doğa ve insan dostu İzmit Çarşısı’nın üreticileri düzenli olarak gerçekleşen eğitimlere katılarak markalarını geliştirmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilen ve her geçen gün daha da büyüyen İzmit Çarşısı’nın üreticileri düzenli olarak katıldıkları eğitimlerle markalarını geliştiriyor. Son olarak zoom üzerinden yapılan buluşmada üreticilere Meka Eğitim ve Danışmanlık kurucusu Merve Kayaokay tarafından ‘Yönetişim ve Ekip İçi İletişim Eğitimi’ verildi.

Eğitimde öncelikle ’başkalarıyla birlikte iş görmek’ anlamı taşıyan yönetişim konusunda aktarım yapıldı. Ardından çeşitli anahtar çalışma örnekleriyle ekip içi iletişim üzerine konuşuldu. Geri bildirim alma ve verme konusunda da aktarım yapan Merve Kayaokay, üreticilerden gelen soruları yanıtlayarak eğitimi sonlandırdı.