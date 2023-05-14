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İzmirlilerin sulama suyu derdi sona erdi

EKONOMİ 14.05.2023, 09:33
İzmirlilerin sulama suyu derdi sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Türkiye’de bir ilke imza atarak Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde kurduğu geri kazanım ünitesini üreticinin hizmetine sundu.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü’nün “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında 100 Proje” başlığıyla başlattığı yatırım atağı ilk meyvasini verdi. Kuraklıkla mücadelede atık suların geri kazanılarak tarımda kullanılması projesi Bayındır’da başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi’ne giderek faaliyete geçen tesiste incelemelerde bulundu. Vanayı açarak arıtılan ilk suyu tarlaya veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hasköy Atıksu Arıtma Arıtma Tesisi’nden geri kazanılan A sınıfı sulama suyunun, sembolik olarak 0,1 kuruştan çiftçilere verileceğini müjdeledi

“3 bin dönüm tarla sulanacak” Çok büyük bir müjdeyi paylaşmak için Bayındır’da olduklarını dile getiren Başkan Soyer, “Hasköy arıtma tesisinde arıttığımız günde bin 500 metreküp atık suyu, çevredeki tarlaların sulamasında kullanılmak üzere kullanılabilir suya dönüştürdük. Yaklaşık 3 bin dönüm tarla, arıtma tesisinde karbon filtrelerden arıtılarak sulama suyu haline getirilmiş bu suyla sulanacak. Bütün bölgeye bunu yaymayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmir için bir devrim” Projenin İzmir için bir devrim olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Asıl hedefimiz Çiğli Arıtma Tesisi’nden çıkan suyu tarımsal sulamada kullanmak. Böylece bütün Menemen Ovası’nı çok düşük bir ücretle sulamak mümkün olacak. Biz hep söylüyoruz; üreticinin girdi maliyetlerini aşağı çekmek lazım. Üretici nefes alsın istiyorsak, mazotunu, elektriğini, gübresini, yemini, suyunu aşağı çekmemiz lazım. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gücümüz buna yetiyor ve biz bunu bütün İzmir’de yapacağız. İlk örnek Hasköy’dür, hayırlı olsun. İZSU’nun bütün çalışanlarıyla iftihar ediyorum” dedi.

“Doğalgaz değil su bulduk” Projenin kuraklıkla mücadelede önemli bir adım odluğunu ifade eden Başkan Soyer, ”Biz yüz yüze kaldığımız kuraklık tehlikesine karşılık Sünger Kent Projemizi de başlattık. Bu projede kuraklıkla mücadeleye önemli katkılar sunacak. Su kaynaklarımız gittikçe azalırken arıtma suyunun tarımda kullanılması büyük bir fark yaratacak. Diyorlar ya petrol bulduk, doğalgaz bulduk. Biz su bulduk” diye konuştu.   

“En büyük proje Çiğli’de” İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise, “Hasköy’de 3 bin metreküp arıtma kapasitesi olan tesisimizden an itibariyle günde bin 500 metreküp suyu tarımda kullanılmak üzere çiftçimize sunmuş bulunuyoruz. Bu projemizin bir benzeri Tire’de var. Çeşme’de TOKİ konutlarında bitti. En büyüğü de Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimizde olacak. Böylelikle günde 200 bin metreküp suyun tarımda kullanılmasını sağlayacağız. İzmirli hemşerilerimize sürprizlerimiz devam edecek” dedi.

İklim krizi ile mücadele için önem taşıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 9 atık su arıtma tesisine kurulması planlanan geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp suyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak. Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının azaldığı bölgelerde atık suların yeniden bir kaynağa dönüştürülmesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da büyük önem taşıyor.

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