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İzmirliler sütü ucuza içecek

EKONOMİ 31.01.2023, 08:46
İzmirliler sütü ucuza içecek

İzmir Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda test üretimi başladı. Başkan Soyer, “Hedefimiz ticari gelir değil, üretimi sürdürülebilir kılmak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda başlatılan Mera İzmir projesi kapsamında çiftçiden alınan sütlerin işlenerek “İzmirli” markasıyla satışa sunulacağı Bayındır Süt İşleme Fabrikası, test üretimine başladı. Başkan Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temelini attığı fabrikanın faaliyetlerini incelemek üzere tesise gitti. Başkan Soyer, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler ile son teknoloji üretim makineleriyle donatılan dev tesisi inceledi. Üretim birimlerini gezerek teker teker bilgi alan Başkan Soyer, test üretimi başlattı.
  “Kamunun tarımsal üretime yatırım yaptığını görmüyoruz” Fabrika turunun ardından değerlinderme yapan Başkan Soyer, “Yaklaşık 200 milyon lirayı aşan bir yatırım bu. Sadece rakamlarla ifade edilebilecek bir şey değil elbette. Bölgedeki üreticimize nefes aldıracak, kooperatifleri güçlendirecek ve tarıma muazzam bir destek sağlayacak. Bugün Türkiye’de kamunun tarımsal üretime yatırım yaptığını görmüyoruz. Kamu eliyle yapılan bir üretim yatırımı görmüyoruz. İlk kez İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘her fabrika bir kaledir’ düsturundan yola çıkarak bu ölçekte, bu büyüklükte bir yatırımı yapıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
  “Büyük bir gururla açılış anını bekliyoruz” Çiftçiden alınan sütlerin uluslararası standartlarda üretilerek, “İzmirli” markasıyla dünya piyasasına açılacağını söyleyen Başkan Soyer, “Hakikaten çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bütün Ege Bölgesi’nde toplanan sütler, UHT firmalarında kutulanmak için şehir dışındaki tesislere gönderilmek zorunda kalıyordu. Artık üreticinin ürettiği sütü, ambalajlayacak bir tesis var. Çok sayıda yan ürün üreteceğiz. Mozerelladan gravyer peynirine, dondurmadan yoğurda birçok ürün üreteceğiz. Olağanüstü büyük bir tesis, olağanüstü güzel ürünler çıkacak. Hepsi İzmirli markasıyla çıkacak. 128 personel çalışacak. Burada Finlandiya’dan, İtalya’dan gelen son teknoloji makinalar var. Hepsi üretime hazır hale getirilmiş” diye konuştu.
  “Ticari gelir değil, sürdürülebilir üretim” Üreticinin kendi kaderine terkedilmiş durumda olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık köyler boşalıyor, gençler dışarda iş arıyor. Birçoğu işsiz ordusuna katılıyor. Maalesef üretimden vazgeçiliyor. Elde avuçta ne varsa, gübreye, mazota gidiyor. Bu tesis vasıtasıyla üretim maliyetleri de aşağı çekilecek. Nakliye masrafları aşağı çekilecek. Belediyemiz bir ticari kuruluş olmadığı için, hedefimiz ticari gelir elde etmekten ziyade üretimi sürdürülebilir kılmak. O nedenle herkesin kazançlı çıkacağı bir tesis olacak.”
  Çiftçinin sütü İzmirli ile dünyaya açılacak Bayındır’da kurulan ve günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası’nda 10 milyon litresi koyun, keçi ve manda sütü olmak üzere yılda yaklaşık olarak 35 milyon litre süt işlenecek. Çiftçiden alınacak sütlerin bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Süt Kuzusu” projesiyle yurttaşlara ulaştırılacak. Fabrikada UHT süt kutu, UHT süt poşet, pastörize süt cam, İzmir mozerellası, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt ve benzerleri üretilerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulacak.

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