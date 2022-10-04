İzmirli 'Gıda Perakendicileri'nin komite seçimi tamam

İzmirli Gıda Perakendecileri komite seçimlerini başarıyla tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiminin ilk etabı tamamlandı. Gaziemir Fuar İzmir’de gerçekleşen seçimlerde 80 meslek grubundan 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesi belirlendi.

12. Grup olarak adlandırılan Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu tek liste ile girdikleri seçimi başarıyla tamamladı.

12. Grup adına açıklama yapan sektörün tecrübeli ismi M. Feyzi Başdaş, “Biz tek liste olarak seçimlere girdik. Hep beraber ortak bir liste yaptık. Tek liste ile bütün sektörümüze faydalı olmak için gayret edeceğiz. İzmir Ticaret Odası seçimlerinde meslek grubumuzu temsil etme yetkisini bize veren değerli meslektaşlarımıza ayrıca bize ziyaretleriyle destek veren tüm sektör paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.