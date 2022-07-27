İzmirli genç girişimci 'deprem erken uyarı sistemi' üretti

Elektrik elektronik mühendisi genç girişimci Kürşat Yurdagül, Almanya ve Japonya'nın ardından öz kaynaklarla Türkiye’de deprem erken uyarı sistemi üretti.İZMİR (İGFA) - Deprem kuşağındaki Türkiye için hayati öneme sahip cihaz, İzmir'de yaşayan genç girişimci Kürşat Yurdagül tarafından yapıldı.

Almanya ve Japonya'da üretilen maliyetli cihazı kendi kaynaklarıyla uygun maliyete yapan Kürşat Yurdagül, cihazın bazı devlet hastaneleri, belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından satın alındığını söyledi.

Deprem cihazı hakkında açıklamalarda bulunan Kürşat Yurdagül, "Cihazımız minimum depremden 20 saniye öncesine kadar da uyarı verebiliyor. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluştan onay belgesi aldı. Devlet Malzeme Ofisi’nin tekno katalog bölümünden satışa sunuldu” dedi.

Dünyada sadece Almanya ve Japonya’da mevcut olan bu cihazın Almanya'da üretileninin piyasa değeri yaklaşık 30 bin Euro.

Japonya’da üretilen cihaz ise 50 bin dolar civarında alınabiliyor.

Girişimci Yurdagül tarafında üretilen yerli cihaza ise benzerlerinden daha ekonomik fiyatlarla ulaşılabiliyor. Cihazda erken uyarı sisteminin yanı sıra sensör özelliği de yer alıyor. Cihazın bir diğer özelliği de afet anında binadaki asansörü en yakın kata çekip kapının açık kalmasını sağlıyor. Elektriği, doğalgazı ve suyu otomatik kesen cihaz, güvenlik tedbirlerini alıyor. Cihaz, uzaklık yakınlığa göre minimum 20 sn maksimum da 1,5 ile 3 dakika önceden depremi haber veriyor. Çalışma sistemi hakkında bilgi veren genç girişimci Yurdagül, fay hatlarına yerleştirdikleri sismometrelerden gelen verileri cihazın aldığını söyledi.