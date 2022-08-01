İzmirli ESBAŞ, toplumsal fayda sağlayan şirketler arasında

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra İzmir, Türkiye ve yurt dışına yönelik yürütülen yardım kampanyalarında öncü rol alan ESBAŞ, Türkiye’de en çok kurumsal sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren şirketlerin yer aldığı, ‘Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2022 En İyi İşverenler Listesi’ne girdi.İZMİR (İGFA) - İşyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite konumunda bulunan Great Place to Work Enstitüsü’nün, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirliğinde, Türkiye genelinde en çok toplumsal fayda sağlayan şirketleri belirlemek için hazırladığı ‘Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2022 En İyi İşverenler Listesi açıklandı. ESBAŞ’ın da yer aldığı listeye, Türkiye genelinden 8 firma girmeyi başardı.

ESBAŞ, yaşlılara, kadınlara ve öğrencilere yönelik hizmet vermek amacıyla İzmir’e kazandırdığı sosyal tesisler ile eğitim kurumlarının yanı sıra, doğal felaketler ve pandemide uzattığı yardım eli başta olmak üzere, düzenlenen ulusal ve uluslararası kampanyalardaki öncü rolüyle listedeki yerini almaya hak kazandı.

GPTW’nin, ‘Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2022 En İyi İşverenler Listesi’ni açıkladığı YouTube yayınında konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, herkesin daha iyi hissetmeye en çok ihtiyaç duyduğu bu zorlu dönemde, şirketlerinin topluma, diğer canlılara ve doğaya en çok fayda sağlayan 8 firma arasına girmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Şirket kaynaklarının yanı sıra insan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin de gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefleyerek kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Dr. Faruk Güler, sosyal sorumlulukta kendilerine özel 3 temel yaklaşım olduğunu belirterek, "Birincisi, kurumsal sosyal projelerimiz başta insana ve çevreye yönelik olacak. İkincisi mutlaka stratejik işbirliği yapabileceğimiz, beraber projeleri yürütebileceğimiz işbirliklerimiz olacak. Özellikle çevremizdeki kamu, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, okullar ve üniversitelerle bu tür işbirlikleri yürütüyoruz. Üçüncü olarak da yerelden başlayıp ulusala doğru gidiyoruz. Öncelikle şirketimizin bulunduğu Gaziemir’de insana ve çevreye ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Sonra şehrimiz, ülkemiz ve dünya içir neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Bu alanda da yine partnerlerimiz oluyor” diye konuştu.