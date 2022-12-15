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İzmir’de mandalina üreticileri 'İyi Tarım'la üretiyor

EKONOMİ 15.12.2022, 16:33
İzmir’de mandalina üreticileri 'İyi Tarım'la üretiyor

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğinde yürütülen Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan “Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesinin kapanış toplantısı Seferihisar’da gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Menderes, Seferihisar ve Selçuk’ta 100 mandarin üreticisinde, 4 bin 315 dekar alanda 17 bin 260 ton ürün için İyi Tarım Sertifikasyon süreci gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Üreticilerimiz de bölgemiz için bu kadar değerli bir ürünü kalıntısız bir şekilde üretmek için çok büyük bir özveri ile çalıştıklarının farkındayız. Biz de bu gayreti görünce hem Tarım İl Müdürlüğümüz hem de Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz olarak katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu üreticilerimize biyoteknik mücadeleleri için tuzak desteğinde bulunduk. Umuyorum bu 100 değerli üreticimiz diğer üreticilerimiz için de önemli birer örnek teşkil edecekler ve İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yapan çiftçilerimizin sayısı her yıl artarak devam edecek.” dedi.
 
Uçak, “2021 yılında Türkiye genelinde taze meyve sebzeler arasında en fazla ihracatı yapılan ürün mandalina oldu. 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleşti. Bu yıl da 11 aylık dönemde 623 bin ton ve 363 milyon dolar ihracata ulaştık, yıl sonunda sizlerin de destekleriyle mandalinayı yine ihracat şampiyonu yapacağız inşallah. Mandalinada dünyada da 1.6 milyon tonluk üretim ile Çin ve İspanya’nın ardından 3.sırada yer alıyoruz. Üretimimizin yüzde 60’a yakını ihracata gidiyor. Ülkemiz açısından bu denli önemli bir ürünün bölgemizde üretiliyor olması da hepimiz için gurur verici.” diye konuştu.
  MANDALİNA REKOLTESİ YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI  
Bu sezon Ege Bölgesinde mandalina rekoltesinde yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu anlatan Hayrettin Uçak, İzmir’de bu sezon 175 bin ton narenciye üretimi beklediklerini belirterek, "Gerçekten hem sofralık tüketimi hem de endüstriye kazandırılan diğer ürünler ile mandalina Seferihisar, Menderes, Selçuk ilçelerimizi için çok önemli bir ürün. Sanayide kullanımı da gitgide çeşitleniyor. Tazesinin yanında, cipsi, reçeli, meyve suyu, kolonyası, lokumu ile bölgemize önemli katma değer sağlıyor" dedi.

Başkan Uçak, “Şu anda mandalina kayıpları ile ilgili de Ege Üniversitesi ile bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile de kayıpların kaynağını belirleyip azaltmak için çalışmalar yapacağız. “Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesinde uyum içinde çalışmalar gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığımız temsilcilerine ve projemizde yer alan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel iş birliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve güzel çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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