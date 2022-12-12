İzmir’de girişimciler yatırımcılarla buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu Girişimcilik Merkezi İzmir'de “Şehrini Geliştir” programının ardından “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla yapılan ikinci program sürüyor. Eğitim ve mentorluk sürecini başarıyla tamamlayan girişimcilerin fikirleri, yarınki jüri sunum etkinliğinde yatırımcılarla buluşacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle hayata geçirdiği “Girişimcilik Merkezi İzmir” gençlerin önünü açmaya devam ediyor. “Şehrini Geliştir” programından sonra “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla yapılan ikinci programıyla yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesini hedefleyen merkez, girişimcileri ve start-upları yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyor.

İnci Holding paydaşlığında yürütülen ikinci programa başvuran girişimciler, Değerlendirme Komitesi’nden geçtikten sonra projeye katılmaya hak kazandı. Gsürecini tamamladı. Başarılı bulunan ekipler, iş fikirlerini yarın (12 Aralık) yapılacak Demo Day etkinliğinde yatırımcılarla paylaşacak. Etkinlik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök’ün konuşmalarıyla başlayacak.

Girişimcilik Merkezi İzmir’in “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla yaptığı ikinci programı ile Akıllı Ulaşım, Ulaşımda Enerji Verimliliği, Ulaşım ve Çevre, Kentsel Lojistik, Mikro/Paylaşımlı Mobilite, Seyahat/Yolcu Davranışları alt sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, girişim sayısının artırılması ve iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik gerekli desteğin sağlanmasına katkı sunulması amaçlandı